"Esta Feria es diferente, uno se siente muy acogido"

-¿qué le está pareciendo la Feria del Caballo para ser la primera vez que viene?

-Me habían hablado cosas pero ahora que la estoy palpando, la verdad es que se han quedado cortos. Es muy diferente a la Feria de Sevilla, que es la que conozco más, y a la de la parte de Morón.

-¿Y qué le está llamando más la atención?

-Sobre todo el ambiente, la manera en la que la gente te acoge, es algo especial. También me llama la atención que haya poco ruido a diferencia de otras ferias. Estoy encantado, y eso que acabo de llegar...(risas).

-Está usted haciendo promoción de su tercer disco, '21', que saldrá a la luz el próximo día 18 de mayo. Háblenos de él.

-Bueno, ha sido un disco muy meditado. Después de 'Cambio de Sentido' (2012) y 'El Sonido de mi Libertad' (2015) llega '21', cuya estructura, sinceramente, había pensado para que fuese mi primer disco. Tenía muchas ganas de mostrar cómo era el enfoque de un guitarrista a la hora de acompañar, no que fueran cantaores que colaboran contigo, que lo hacen, sino ponerte al servicio de ellos y crear ese colchón musical para que pudieran cantar de la forma que lo hacen.

-Es un giro notable porque curiosamente, en sus dos primeros discos no aparece el cante por ningún lado, sólo guitarra, y en este todo, salvo la última pieza, es acompañamiento al cante.

-Sí, pero eso siempre lo he tenido claro, quería que el tercero fuese así. Lo que ocurre es que la sorpresa, te la llevas cuando piensas en artistas de primerísima línea, como los que hay, y ves que se adaptan y se amoldan perfectamente a lo que les dices. Por ejemplo, quería que los cantes fuesen melodías clásicas, para que se viera lo que quiero hacer con la guitarra, es decir, añadir líneas melódicas a la vez que ellos cantan sin que por ello desvirtúe el concepto de tocar para cantar.

-Eso es lo más complicado...

-Bueno, es conocer tu plano, saber lo que tienes que hacer, y a la hora de desarrollar las diferentes falsetas y componerlas, hacerlo de forma que se vea que estás tocando para cantar, pero que a la vez el cante predomine, como debe ser. La guitarra va creando siempre unas líneas melódicas y demás y no creo que luche contra el cante sino que vas sumándole. Siempre lo he creído, pero hacía falta hacerlo y demostrármelo a mí mismo. Además, ha ayudado muchísimo la respuesta cariñosa que he recibido por parte de todos los artistas que han participado.

-Que uno levante el teléfono y reciba un sí de gente como la que hay en el disco, Poveda, Jesús Méndez, Arcángel, Antonio Reyes, El Pele, Marina Heredia o Pitingo debe ser un halago...

-Eso es precioso. Como tú dices, cuando levantas el teléfono no sólo te dicen que adelante, sino que están ahí apoyándote. No se quedan en 'vale, llámame cuando quieras', sino que se han involucrado totalmente. En ese sentido tengo que agradecer la implicación que ha tenido Arcángel, que se ha encargado de esa parte de la producción, de elegir los estilos, de producirlos a ellos directamente, y dejarle el cante lo más claro posible para que yo mostrarse lo que quiero.

-En julio lo presentará usted en Jerez...

-Eso es, estaremos en el Alcázar con gente como Jesús Méndez o Duquende, para mí es un lujo.