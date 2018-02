La Feria renovará su normativa para adaptarla a las "nuevas costumbres"

El Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento para la modificación de la ordenanza municipal que regula la Feria del Caballo con el objetivo de que, sin perder su singularidad y sus señas de identidad, "se adapte a los nuevos usos y costumbres que se demandan desde la sociedad". El gobierno local informó ayer que se realizará esta modificación desde el consenso con los colectivos y entidades relacionadas con la Feria y grupos políticos a los que se le ha enviado la información.

El teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas, aseguró que "esta modificación busca que, manteniendo el esplendor de nuestra Feria del Caballo, se adapte al futuro, a las nuevas tecnologías, a los nuevos usos y costumbres, buscando siempre la excelencia". "Debemos tender a una mayor normalización de la convivencia entre casetas, de sectores de población con necesidades tan dispares como los jóvenes o las personas mayores. Una Feria que tiene que seguir abierta, elegante y cuidada..., pero adaptada cada vez más a las nuevas circunstancias de la sociedad", indicó Camas.

El gobierno publicará el nuevo texto en su web para recabar opiniones de los ciudadanos

Las modificaciones van dirigidas a ahondar en el "respeto y la convivencia" entre las casetas, que la música no suponga una barrera "sino un elemento integrador más" con amplificadores acordes a las necesidades reales del espacio que se ocupa y que no moleste a las casetas aledañas. También se recogerá de una forma "muy clara y específica cuál debe ser la relación entre los adjudicatarios de las casetas en cada edición y los empresarios hosteleros que se encargan de su explotación", fijando los derechos, obligaciones y responsabilidades de cada uno por separado y en conjunto, para que no se pierda ni un ápice de la calidad que se debe prestar en el servicio a los clientes.

"Seguimos trabajando para conseguir la excelencia. Y como no podía ser menos lo vamos a hacer con el consenso de todos aquellos grupos, colectivos e instituciones implicados en el buen funcionamiento de la Feria", remarcó Camas.

Entre las modificaciones también se incluye las comprobaciones e inspecciones que considere oportunas por medio de sus agentes, inspectores y demás personal técnico desde 48 antes de la inauguración de la Feria siendo este plazo por tanto el límite para que las casetas se encuentren montadas. Además, en lo referente a la distribución, diseño, aseos, mostradores, acceso a la caseta, etc…, se hace hincapié en el cumplimiento de la normativa de accesibilidad a fin de facilitar el normal desenvolvimiento de las personas con movilidad reducida. También destacar que se va a regular el jurado del concurso de casetas.

En este sentido, el Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento de modificación de esta ordenanza atendiendo al artículo 133 de la ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del procedimiento de administrativo común de las Administraciones Públicas que establece que se realizará una consulta previa a través de la página web municipal para recabar la opinión de los sujetos y las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la nueva norma.

Independientemente de esta consulta, se publicará el texto en la página web con el objetivo de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar aportaciones adicionales. También puedan recabarse directamente la opinión de las organizaciones y asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieran afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

La consulta, audiencia e información públicas deben realizarse de forma que los potenciales destinatarios tengan posibilidad de emitir su opinión para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que sean claros, concisos y reunir toda la información para poder pronunciarse sobre la materia.