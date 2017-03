"El Festival de Jerez ha consolidado un público fiel a las compras en las tiendas especializadas"

La presidenta de Acoje valoró ayer que la afluencia de público a los comercios a raíz del Festival de Jerez "sigue siendo bastante buena, en la misma dinámica que años anteriores, y se va consolidando el perfil del visitante. Tenemos clientes de todas las partes del mundo, de Argentina, de Chile, de Francia, de Canadá, y por supuesto de Japón. Empieza a haber un público fiel que conoce ya las tiendas, repite la compra en ellas y trae incluso una lista con lo que viene buscando. También vienen personas recomendadas por otras que han estado previamente, el boca a boca también se nota en el Festival". Nela García aseguró que el visitante tiene una imagen muy positiva "de nuestras tiendas especializadas en flamenco y por supuesto, la hostelería es la principal beneficiaria. El balance general es positivo, no para tirar cohetes, pero se van reconociendo las tiendas de Jerez". En alusión a la denuncia que Acoje hizo unos días antes de comenzar el Festival, García insistió ayer en que "seguimos luchando contra las tiendas que se instalan de forma esporádica, sólo para estas semanas. No porque queramos ponerle puertas a Jerez sino que si vienen, que vengan para todo el año, que no sea economía sumergida, que creen puestos de trabajo, que dinamicen la economía de la ciudad, pero no vengan a llevarse lo poco que pueda dar el Festival".

Al margen de estas fechas en las que el centro cobra vida en torno a dicho evento, la responsable de Acoje afirmó que en enero y febrero ha habido una caída del consumo que ni las rebajas han ayudado a remontar. "Las rebajas han sido flojas. También es verdad que desde que se liberalizaron ya no son lo mismo. Ahora va llegando la primavera, la Semana Santa, la Feria, y el consumo empieza a moverse un poco. Las previsiones son mantenernos al menos igual que en 2016, que ya fue mejor que 2015".