Fiestas para "fidelizar" al turista

Desde hace unos años, y con el objetivo de potenciar la promoción turística de la ciudad, el Ayuntamiento elabora un cartel con el calendario de los principales eventos que se celebran en Jerez a lo largo de este año . El de 2017, que se presentó en la mañana de ayer, apenas presenta cambios respecto al de años precedentes. Eso sí, recoge el ya anunciado cambio de fechas de la Fiesta de la Bulería -que pasará a celebrarse en agosto aunque manteniendo los tres días de recitales y al que se añadirán más jornadas con actividades paralelas aún por concretar- y con la intención de celebrar, al fin, el homenaje a Lola Flores. El objetivo, según la alcaldesa, será, como siempre, ofrecer una oferta de ocio al turista para "fidelizarlo".

El flamenco, epicentro de los eventos

El flamenco es la espina dorsal del listado de eventos previsto para este año. Como novedad destaca la Fiesta de la Bulería que, como ya se anunció, pasará a celebrarse en agosto con el objetivo de incrementar la oferta turística veraniega -el año pasado se celebró en el primer fin de semana de septiembre y este año se hará entre el 21 y 26 de agosto-. El formato utilizado el año pasado, con tres días de espectáculos, se mantendrá reservando uno de ellos a otra ciudad vinculada al flamenco. En esta edición se invitará a artistas relacionados con el 'Cante de los Puertos'. También se quiere ampliar la Fiesta con "actividades papeleras" para que el programa se pueda alargar durante una semana aunque, por el momento, no hay nada concretado.

La otra novedad es que este año se pretende llevar a cabo, al fin, el homenaje a Lola Flores y que se ha ido posponiendo sin aclararse los motivos -de hecho estaba incluido en el calendario de eventos de 2016 pero no llegó a desarrollarse-. Así, además de dedicarle la Feria del Caballo (que volverá a empezar un sábado, concretamente el 13 de mayo) y el Festival de Jerez, se está organizando para octubre varias exposiciones dedicadas a la artista.

En el calendario, como es habitual, también se ha incluido el Festival de Jerez (que se celebrará entre el 24 de febrero y el 11 de marzo), los Viernes Flamencos de julio y agosto, o el Día del Flamenco en Andalucía, que suele ser el 16 de noviembre para conmemorar la declaración como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la Unesco.

Las tradicionales citas vinculadas al vino

En el calendario se mantienen las citas habituales de las Fiestas de la Vendimia -la fecha fijada es entre el 1 y el 17 de septiembre- y se mantendrá en noviembre la semana dedicada al enoturismo (será del 6 al 12). También se aprovechará la Festividad de San Dionisio para desarrollar actividades culturales durante tres días (del 6 al 9 de octubre).

La ausencia del último año de Jerez, Capital del Motociclismo

2017 es el último año de Jerez como Capital Mundial del Motociclismo y, sin embargo, los eventos en el circuito de velocidad son una de las grandes ausencias del calendario de eventos presentado ayer, cuando en años precedentes conformaban el grueso del listado. De hecho, la única que se ha incluido ha sido el Gran Premio de Motociclismo, fijado para los días 5, 6 y 7 de mayo.

Ya se sabe que este año no habrá prueba de Superbikes -el gobierno local decidió rehusar por su falta de rentabilidad económica- pero aún no está confirmada la prueba de Supermoto ni la de Freestyle -aún la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) no ha confirmado el calendario de ambas-. Sí se celebrará la prueba FIM-CEV Repsol, aunque no se ha incluido en el calendario de eventos.