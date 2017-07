Fin de curso con nuevas polémicas

La corporación municipal cerró ayer el curso político con la celebración del último pleno municipal hasta después del verano. La sesión transcurrió como, lamentablemente, viene celebrándose en los últimos meses: con mucha confrontación y con la sucesión de discursos eternos (e innecesarios por repetitivos). Pese a la crispación, lo cierto es que gran parte de los asuntos tratados fueron aprobados por unanimidad o mayoría.

Una de las primeras polémicas llegó de la mano de la proposición del PSOE sobre la comisaría de Jerez, aunque todos los grupos le dieron finalmente su apoyo. El delegado municipal Francisco Camas explicó que, a lo largo de este año, se jubilarán una veintena de agentes en Jerez "lo que no sería significativo si desde el Gobierno de España se hubiera previsto la reposición de las plazas", dijo, señalando que Interior sólo ha previsto la reposición de dos vacantes. Además, lamentó que "a pesar de que estamos comprobando cómo está subiendo el turismo en nuestra ciudad, el Gobierno nos ha excluido de ese Plan de Turismo Seguro".

Tras la propuesta socialista, el portavoz de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, comenzó su intervención con una frase que, a pesar de repetir en reiteradas ocasiones, nadie pareció oír ni cumplir: "Nos gustaría que por encima de disputas entre partidos o administraciones en cuestiones como ésta pongamos por encima los intereses de Jerez y los jerezanos".

Fue entonces cuando el concejal del PP, Javier Durá, señaló con tono pausado que "es verdad que no hay que tener confrontación y es interesante la propuesta pero le han engañado con la demagogia del texto: no se van 20, son 18, y no es real que sólo vengan 2. Vienen 8 en prácticas como siempre en todas las comisarías, 2 de la escala ejecutiva y un subinspector de la escala básica". Aún así, reconoció que "venimos de una crisis en la que la oferta de empleo público".

La intervención de Durá fue seguida por la de Santiago Sánchez, portavoz de Ganemos, que recomendó al edil del PP que viese "el documental las 'Cloacas del Estado' donde se ve cómo el PP utiliza los cuerpos de seguridad del Estado en su propio beneficio partidista". "Estamos a favor de que la policía trabaje contra el crimen organizado. Ayer veíamos al presidente de PP testificar en relación a una trama de corrupción", recalcó, asegurando que "el PP le está dando mucho trabajo a los cuerpos de seguridad del Estado".

La respuesta de Durá no se hizo esperar y le recomendó a Sánchez hablar con el diputado de Podemos Nacho Escartín que "pidió un plan de desarme y la disolución de las fuerzas represivas militares y policiales". "El PP a los que hacen mal los echa y promueve leyes para meterlos en la cárcel. Ustedes en Venezuela todo lo contrario, los hacen portavoz en el Senado", zanjó el edil popular.

Las acusaciones mutuas provocaron que la alcaldesa Mamen Sánchez diese un minuto más de tiempo al edil de Ganemos para replicar por las "graves acusaciones". A pesar de que también concedió el mismo tiempo a Durá, los concejales del PP mostraron su malestar debido a que unos minutos antes también habían pedido sin éxito poder replicar.

Vivienda

Otra de los momentos álgidos del pleno tuvo lugar cuando el PP presentó su propuesta relativa a la rehabilitación de La Constancia y La Asunción. Antes de darla a conocer, el PSOE presentó una enmienda que fue rechazada. Desde IU, Raúl Ruiz-Berdejo (con la libertad que da representar a una formación que no gobierna ni en la Junta ni en el Gobierno central) rechazó la enmienda explicando que lo hacía porque en reiterada ocasiones cuando al pleno "se lleva un tema que compete la Junta se mete inmediatamente una enmienda apuntando al Gobierno central y enmarañamos el debate y acaban discutiendo PSOE y PP sobre si es más responsabilidad de uno que de otro". A pesar de las buenas intenciones de IU, que también defendieron Ciudadanos y Ganemos con argumentos similares, el debate encendido entre PP y PSOE se produjo igualmente.

En concreto, desde el PP, Antonio Saldaña instó al Ayuntamiento a que pida a la Junta que La Constancia y La Asunción se incluyan en el Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU). La teniente de alcaldesa Carmen Collado aseguró que "los técnicos de la Junta están hartos de decirle al Ministerio que tienen el ARRU para mandárselo, está hecho desde agosto del año pasado y desde el Ministerio les dicen que no lo manden porque no hay línea de financiación. Este ARRU es un plan para tres años, y el Ministerio no les ha permitido que lo envíen".

A partir de ahí, PP y PSOE se enfrascaron en un debate de datos que muy poco gustó a los afectados, a los vecinos de La Constancia y La Asunción, que aún esperan que sus casas sean rehabilitadas con urgencia por su propia seguridad. De hecho, el presidente de La Constancia, Francisco Flores, mostró ayer su indignación y aseguró que el pleno provocó una "decepción generalizada" entre sus vecinos. "Lo verdaderamente importante prácticamente no se ha planteado: Exigirle a la Junta que asumiera sus compromisos firmados ya que obviamente no ha cumplido ninguno". De hecho, sobre la inclusión en el ARRU, Flores recalcó que "no se debía de haber esperado este acto para haber mandando a Madrid las viviendas afectadas con mayores problemas estructurales y haber visto la posibilidad de incluirlas en el 2017". Por todo ello, desde la asociación anunciaron que pedirán una reunión urgente con la alcaldesa y "con alguien de la Junta con competencia en dar una solución. Aplazamos en una actitud de confianza toda movilización y ahora los vecinos han llegado al convencimiento que con estos políticos tan insensibles no basta con que llevemos razón, hace falta la fuerza de la movilizaciones para imponerla".

Otros asuntos

Algo más de una veintena de temas fueron debatidos ayer en el pleno de julio. La nueva ley para los trabajadores autonómos, la situación de las familias de bebés robados, la necesidad de programas para menores ex tutelados, así como el futuro del edificio Díez-Mérito y los problemas en el albergue municipal y en la residencia de mayores de La Granja centraron una larga sesión que no finalizó hasta primera hora de la tarde.

Llamaron la atención, además, los datos que salieron a relucir tras la propuesta de Ciudadanos relativas a las infraestructuras educativas de la ciudad. En concreto, la formación naranja pidió instar a la Junta a la retirada de aulas prefabricadas. En este punto, el concejal del PP, Jaime Espinar dio muestra de la magnitud de este problema en la ciudad explicando que Jerez tiene más "barracones que las provincias de Huelva y Córdoba juntas". De hecho, afirmó que en algunos casos las aulas prefabricadas que se instalaron, en teoría, como un remedio provisional llevan ya hasta 17 años funcionando. A pesar de que el PSOE apoyó la propuesta, la delegada Laura Álvarez, destacó que Jerez es "es la ciudad de la provincia donde la Junta está llevando a cabo una mayor inversión en materia educativa".