La Flampa recogerá firmas para aumentar las plazas de comedor

Como cada curso, son muchas las familias que se quedan fuera de las listas de comedores que ofrecen los centros educativos de la ciudad, un servicio cada vez más demandado en la sociedad, sean o no bonificados. Así lo entienden desde la Flampa, que tras recibir numerosas peticiones a este respecto, ha decidido poner en marcha la maquinaria para intentar buscar una solución al asunto.

De esta forma, desde hace unas semanas y través de las diferentes Ampas de los centros educativos de la ciudad, se están recogiendo firmas para solicitar a la Consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, que aumente el número de plazas.

Desde la Flampa consideran que esta carencia de vacantes está provocando "graves problemas para la conciliación familiar y laboral de éstas", de ahí que aboguen por una modificación en este asunto de cara al próximo curso.

Muchos padres consideran que el procedimiento que se lleva a cabo actualmente para la adjudicación de plazas en los comedores no es el adecuado, ya que a día de hoy un niño/a es igual a una plaza, independientemente del uso que haga de ésta que puede ser esporádico, (dos o tres días al mes, uno o dos días a la semana o semanas alternas) o diario. Por esta razón, se solicita que se adjudique la plaza por uso de comedor, de tal forma que cada alumno ocupe la plaza que tenga por día. Es decir, si un alumno va lunes, miércoles y viernes al comedor ocupará las plazas de esos días, pero no los de martes y jueves, cuya vacante queda sobre el papel vacía pero no para la Junta que ya contó con la plaza de ese niño/a, vaya un día o tres.

Del mismo modo, se solicita que se actualice "anualmente los informes SYGA (Solidaridad y Garantía Alimentaria), puesto que la realidad de las familias cambia y desde que comenzó este plan hace varios años no se ha actualizado".

En el último curso, la Junta, a través de sus delegaciones territoriales, aumentó el número de plazas en diversos centros educativos de Jerez, colocándose muy cerca de las cuatro mil vacantes. A ello se le suma la apertura de comedores en colegios que hasta ahora no tenían, caso del CEIP García Lorca o el Alcazaba. Sin embargo, esta política sigue siendo escasa para la amplia demanda existente, principalmente porque muchas familias ya no solicitan la posibilidad de asistir al comedor como opción bonificada, sino que están por labor de abonar la totalidad del coste, simple y llanamente por incompatibilidad laboral.

Las cifras no engañan y en muchos colegios las listas de espera para acceder a los servicios de comedor han sido extensas. Así, La Unión empezó el curso con 80 familias esperando; el Antonio Machado con 73; La Marquesa con 60; el Retiro con 20; La Granja con 52; el Elio Antonio de Nebrija con 55....Bien es cierto que a lo largo del curso, muchos alumnos/as han ido accediendo, pero aún así la mayoría de centros públicos que piden un cambio en la actual legislación de cara al próximo curso.