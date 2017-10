Las Flores, el azote del gobierno

Charo López es la presidenta de la asociación 'Punta del Norte' de Las Flores. El pasado jueves acudió al pleno municipal del Ayuntamiento para intervenir y, de nuevo, pedir una solución a los problemas de los vecinos. Arropada por algunos afectados y representantes de 'Solidaridad', López criticó duramente al gobierno local por "los incumplimientos" con los vecinos.

En primer lugar detalló que desde 'Punta del Norte' trabajan para buscar solución a tres asuntos: los problemas que causa el canal que atraviesa la barriada, la urbanización "abandonada" desde 2008 y la falta de un centro de salud, prometido desde hace años para la zona norte.

"Mis vecinos tienen las aceras levantadas y a dos metros, banquitos de colores"

Durante su intervención, Charo López recordó que en el pleno de julio el delegado de Participación Ciudadana, José Antonio Díaz, aseguró que tenía "un talón otorgado por la Junta de Andalucía para la cubrición del canal y un proyecto elaborado en septiembre de 2016". Sin embargo, el edil "dijo que había pedido el permiso a la Junta para ejecutar este soterramiento pero que se lo habían denegado y que si Salud Pública instaba a soterrar el canal, como la Junta no daba permiso para ello, que se pusieran de acuerdo". En este punto, la representante vecinal hizo hincapié en que se trata de un "tema serio" ya que los vecinos han tenido que soportar "las ratas como conejos que salían del canal y las dificultades incluso para depositar la basura, teniendo que palear el contenedor para que las ratas se fueran y poder depositarla". Por ello, recalcó que si la Administración andaluza no ha dado el visto bueno al proyecto "no lo hace de forma caprichosa, sino porque no reúne los requisitos legales establecidos o porque no se considera viable para esta zona".

Al hilo de este asunto, López aseguró que tanto la Junta como Salud Pública -que meses atrás certificó los problemas de salubridad que causa el canal- "han hecho su trabajo bien". No así el delegado, a juicio de la presidenta de 'Punta del Norte', ya que Díaz debería haber "primero analizado las posibilidades legales existentes; segundo contactar con la delegación territorial en Cádiz e informar a los vecinos de las posibilidades que se tenían y consensuado todo, hacer el proyecto". Por estos motivos, y debido a que los problemas con el canal continúan, López afirmó que "el delegado es un alumno que ha suspendido un examen con un cero patatero y cuando llega a su casa le echa la culpa al profesor".

Del mismo modo, la presidenta vecinal negó la justificación del delegado que "dice que 'nadie le ha preguntado'. Pues bien, señor Díaz, aquí tenemos la sexta carta dirigida a la alcaldesa y sin contestar en la que preguntamos por las obras abandonadas de Las Flores y por el proyecto del canal". Además, rememoró una visita de José Antonio Díaz a la barriada en la que "negó" delante de los vecinos y representantes de Punta del Norte y de la federación Solidaridad que hubiese presupuesto y proyecto para el canal. "Ocultó la información a vecinos", lamentó López.

Ante estas circunstancias, reconoció que como presidenta vecinal "admito malas gestiones y que no haya presupuesto, pero lo que no voy a admitir es que se le tome el pelo a mis vecinos". "Si hubiésemos sabido la verdad, hubiéramos reconducido las gestiones", recalcó, criticando que el concejal José Antonio Díaz "no tiene capacidad de trabajo ni cultura democrática y un delegado de Participación Ciudadana debe tener estas dos características indispensables y respeto a sus compañeros".

Ante esta situación, Charo López mostró su convencimiento en el pleno, ante representantes de todas las fuerzas políticas, de que "el delegado no debe ocupar este sillón". La presidenta vecinal no dejó durante su intervención la posibilidad de que Díaz se defendiera de las acusaciones ni que ningún otro concejal le preguntase ya que recalcó que "durante dos años y medio he estado trabajando y llevo 14 años luchando por mi barriada y ustedes (en referencia a la Corporación municipal) tienen mi teléfono y no me han preguntado".

A pesar de que la alcaldesa Mamen Sánchez le instó a finalizar su intervención en varias ocasiones -ya que según el reglamento debería ser de 5 minutos, aunque en anteriores ocasiones no se ha cumplido-, Charo López aprovechó su presencia en el pleno municipal para pedir también una solución a las obras paralizadas. "Los vecinos han pagado más de 1.200.000 euros y no tienen urbanización", lamentó, asegurando que lo que se han invertido son 673.000 euros que "han sido reducido a bordillos, gusanillos sin cables y casetas vacías de transformadores".

"Mis vecinos no tienen calles, -continuó narrando-, como ocurre con la familia Reveriego que ha pagado 42.000 euros por su calle con 11.000 de intereses y Antonio Pérez Soto con 9.995 euros y antes tenían su calle y en el 2008 se la levantaron y hasta ahora". Igual están "mis vecinos de Pozoalbero, con las aceras levantadas sin saber dónde posar su pies y sin marquesina para resguardarse de la lluvia ni el viento y a dos metros, banquitos de colores".

"Recuerde alcaldesa que estas obras fueron abandonadas por su partido, y me duele decirlo, que yo también tengo mi memoria histórica, y la he dejado a un lado para defender a mis vecinos", subrayó. La presidenta vecinal explicó que desde 'Punta del Norte' también han pedido ayuda al resto de partidos de la oposición sin éxito, a excepción del PP. Por ello agradeció la disposición de esta formación "aun sabiendo que en mi barriada hay de todos los pensamientos políticos".

"Las políticas económicas deben reconducirlas a lo que el ciudadano verdaderamente necesita. La oposición debe de ser más fuerte y no consentir que nadie os engañe", exigió Charo López. Asimismo, afirmó que "aquí tenéis trabajo, en Las Flores, y diecinueve meses para aprovechar y trabajar por el canal, el centro de salud y por la urbanización abandonada". "Nosotros 'Punta del Norte' seguiremos trabajando y nuestros vecinos nos respetan, pero y ustedes, ¿conseguiréis el cariño de mis vecinos?", cuestionó a modo de conclusión.