Francisco Lorenzo aporta las claves sobre la sociedad que Cáritas quiere construir

Francisco Lorenzo, coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española y Fundación Foessa, reflexionó ayer sobre '¿Qué sociedad queremos? Rasgos de nuestro modelo socioeconómico', en la segunda jornada de la Semana de la Pobreza y Exclusión, que organiza Cáritas.

Durante su intervención, Lorenzo planteó, en relación al modelo actual, que "tenemos como proyecto un modelo de sociedad participativo, igualitario, con unas políticas de distribución que luchan contra la desigualdad pero luego en nuestras prácticas, en nuestros hábitos cotidianos no sostenemos ese modelo" y añadió que esto ocurre porque "no estamos dispuestos por ejemplo a pagar impuestos para llevar a cabo esas políticas de lucha contra la desigualdad, nos cuesta participar socialmente, implicarnos en participación de carácter político". Asimismo hizo referencia en relación a esta idea a la imagen de un atasco, afirmando que "cuando encontramos un atasco nos planteamos qué hace tanta gente aquí y la respuesta es que lo mismo que nosotros. Nos quejamos de determinadas cuestiones que complican, dificultan pero nos cuesta no ser parte de ese problema". Finalmente fue tajante al afirmar que "tenemos que tener claro que vamos a ser la sociedad que se obtenga como resultado de las decisiones concretas que tomemos cada uno de nosotros en lo social, en lo político, en lo económico y en lo cultural".

En relación a la situación actual valoró que "podemos entender la crisis como una catástrofe puntual que ha ocurrido y que ya pasó o de una manera más estructural pensando como si fuera un terremoto" y agregó que "en ese sentido sí hay que decir que han terminado los temblores pero hay mucha gente que sigue bajo los escombros y eso lo vemos desde Cáritas día a día". Haciendo referencia a la situación de Andalucía, recurrió a los datos asegurando que "antes de que comenzara la crisis un 27% de la población estaba en situación de pobreza y todavía a día de hoy está por encima del 35%".

En cuanto a la solución manifestó que "con la gente que sigue pasándolo mal hay que tener presencia y cercanía, cubrir necesidades muy básicas pero con la mirada en el futuro para que puedan empoderarse y subsistir con sus propios medios". Aun así también explicó que "a nivel macro, hacen falta políticas que garanticen desde lo público derechos fundamentales que a día de hoy no están garantizados" y además "es imprescindible el papel de la sociedad civil para poner en marcha experiencias concretas con el fin de que se combinen los actores públicos y privados".

Hoy para cerrar este ciclo, intervendrá Xavier Casanovas, director del Centro de Estudios 'Cristianisme i Justícia - Fundació Lluís Espinal' con su ponencia 'Frente a la desigualdad, lucha por una fiscalidad justa'.