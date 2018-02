Frente común para poner freno a la marcha de grandes firmas del centro

Más información Una década de estudios y planes para revitalizar el comercio tradicional con escasos resultados

La preocupación que ha causado en el comercio del centro la marcha de grandes firmas se ha puesto sobre la mesa en una reunión que el Ayuntamiento ha mantenido con las asociaciones Acoje y Asunico, a las que convocó para consensuar iniciativas encaminadas a hacer un frente común que evite más desbandadas. En este contexto, el gobierno local y las asociaciones acordaron trabajar de la mano y solicitar reuniones con responsables de estas grandes marcas. La alcaldesa Mamen Sánchez explicó que el objetivo de estos encuentros será conocer "qué planes de presente y futuro tienen estas empresas para el centro de Jerez, porque en nuestra opinión se están equivocando al sacar sus tiendas del centro de la ciudad". Sánchez manifestó que a estas grandes firmas se les presentarán los proyectos que hay previstos para el centro a corto y medio plazo y destacó "las mejoras de infraestructuras y del entorno" y sobre todo la apertura del futuro Museo del Flamenco y el Museo de Lola Flores, en los que el Ayuntamiento ha puesto sus esperanzas como revulsivo para el centro. La alcaldesa destacó que frente al abandono de estas firmas "se está produciendo la llegada de otras nuevas" y aludió también al crecimiento de los datos de ocupación turística y la consiguiente reactivación de sectores, "como el de los apartamentos turísticos", así como a la próxima apertura de dos nuevos hoteles.

En el encuentro con los comerciantes, Sánchez resaltó que hay programada una partida de 600.000 euros destinada a la mejora de ciertas calles como Corredera, o Santa María, en las que, "contando con el consenso del comercio, se podría adoquinar o asfaltar ciertas zonas, valorándose las ventajas y los inconvenientes de ambas opciones". Y también les informó sobre la intención del gobierno local de contar en los próximos presupuestos municipales con una partida de 200.000 euros, destinados a un plan piloto para la dinamización de la actividad comercial en el centro y en otras zonas comerciales de la ciudad, que se desarrollaría en tres líneas de actuación fundamentalmente. La primera de estas líneas sería la mejora de las infraestructuras y la realización de pequeñas obras en el entorno de los comercios, la segunda línea de actuación consistiría en la organización de actividades de dinamización comercial y por último, se trabajará en la sensibilización de la ciudadanía, sobre todo de la población joven, sobre la necesidad de cuidar el entorno, o hacer uso responsable del comercio, entre otras cuestiones.

El Ayuntamiento quiere reunirse con las firmas para darles a conocer la potencialidad del centro

Tanto Acoje como Asunico hicieron constar en la reunión sus reclamaciones y coincidieron en apuntar a la falta de aparcamiento y al ORA como uno de los problemas más importantes. Acoje expuso medidas para facilitar el aparcamiento y reivindicó una mejora del servicio de autobuses urbanos, el abaratamiento del precio de los parkings, la supresión de la ORA los sábados y los viernes por la tarde, como mínimo y bolsas de aparcamiento gratuito con autobuses lanzadera en la periferia del centro histórico- comercial. Otras de las medidas propuestas por esta asociación están relacionadas con las infraestructuras, entre otras, la dotación de parques y ocio infantil, arreglo de acerado, aparcamientos de bicicletas, zonas de carga y descarga fluidas, reordenación del entorno del mercado de abastos y el entoldado de calles comerciales. La asociación que preside Nela García insistió también en un pacto generalizado por la limpieza y en medidas de seguridad, con actuaciones contra la venta ambulante ilegal, los pedigüeños o la vigilancia con cámaras de seguridad en puntos negros. García indicó ayer respecto a las reuniones con responsables de las cadenas que están abandonando el centro, que "hablar no está de más, pero no es suficiente, hay que cuidar y mimar el entorno de nuestros establecimientos y tener un plan claro y de futuro".

El presidente de Asunico, Manuel García, señaló por su parte que "sabíamos que está desbandada podía ocurrir. Están desplazando a la gente a las grandes superficies. Es un tema del que veníamos hablando hace tiempo en las asociaciones y se lo habíamos avisado al Ayuntamiento. Nos preocupa la situación, porque no cabe duda de que las grandes firmas son un revulsivo y un valor añadido para el centro". García consideró positivo que sea el gobierno local quien abandere las iniciativas que se adopten, "porque las asociaciones poco podemos hacer. Se trata de hacerles ver a estas empresas el potencial del centro y que tiene proyectos de futuro. Las que se han ido será difícil que vuelvan pero al menos que no se vayan más ". Desde Asunico insistieron en uno de los obstáculos que retrae público al centro, en alusión, al ORA. "Somos partidarios de que el Ayuntamiento se haga cargo de este servicio y que se produzca un cambio, porque ahora mismo no cumple el papel de regular el aparcamiento, sino que se ha convertido en una medida recaudatoria". García se preguntó qué sentido "ha tenido la ampliación del ORA" y reprochó que se pongan obstáculos a la llegada del coche al centro por razones de sostenibilidad, "porque los coches lo mismo contaminan en el centro que en la periferia, donde están las grandes superficies. Al menos que juguemos todos en las mismas condiciones".