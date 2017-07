Galván dice que las cuentas de la Tesorería han mejorado un 41% respecto a 2015

El teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván, valoraba ayer positivamente la evolución económica y financiera del Ayuntamiento durante el ejercicio pasado, en base a los datos provisionales de la liquidación de 2016 que avanzan que los remanentes de Tesorería para gastos generales mejoran en un 41,57% respecto a 2015, según señalaba el Consistorio. El responsable municipal de Economía avanzaba que "la liquidación estará a final del presente mes de julio. Hemos pasado de un remanente negativo de 153 millones de euros, a 89,5 millones, lo que supera con creces las exigencias del plan de ajuste pedía que estuviéramos en -104 millones".

Según Galván, "estas cifras reflejan una situación más positiva a la que nos encontramos al principio de la legislatura". No obstante, apunta que "se trata de datos homogéneos con respeto a otros años, ya que hay que recordar que aún no están las integraciones contables de las sociedades", incidiendo en que "no se han podido realizar por los problemas de integración de dichas sociedades en el Ayuntamiento en 2014".

Para el teniente de alcaldes, "estos primeros avances de la liquidación de 2016 reflejan compromiso y cumplimiento de la alcaldesa y de todos los miembros del gobierno municipal con la ciudad y las obligaciones exigidas en el plan de ajuste. Una cuestión que hemos sido capaces de incluso mejorar, reduciendo los gastos generales en 14,5 millones de euros más de lo exigido".

Por último, Galván reiteraba que "a finales de julio se darán a conocer la cifras definitivas del ejercicio 2016, con el objetivo de que los ciudadanos y ciudadanas conozcan con total transparencia el estado real de las arcas municipales en este último año", acusando al mismo tiempo de "la falta de control y responsabilidad en la etapa popular de la legislatura anterior, que ha supuesto un lastre para el avance de Jerez".