Galván cifra en más de 85 millones el recorte que pide Hacienda a Jerez

La alcaldesa Mamen Sánchez aseguró ayer que el Ayuntamiento de Jerez "ha cumplido con creces" el plan de ajuste impuesto por Hacienda. Por ello, tildó de "poco serio" que el Gobierno de España pretenda ahora "un recorte del presupuesto municipal cercano al 35%". La regidora socialista cuestionó al PP por "este recorte brutal que pone a la ciudad entre la espada y la pared" y anunció que pedirá "responsabilidades y explicaciones" sobre "porqué Hacienda miró para otro lado con Pelayo y ahora pretende que los socialistas en un año tengamos que cargar con lo que no hizo la derecha". Sánchez reiteró que "el Ayuntamiento de Jerez ha cumplido con lo fijado, "recortando en capítulo de personal los 6 millones de euros previstos", al tiempo que recalcó que "lo que no haremos como hizo García-Pelayo fue despedir a 269 trabajadores". "No sólo estamos hablando de números, detrás hay personas y no pondremos en peligro los 13 millones de euros de inversión del presupuesto y el mantenimiento de las políticas sociales", concluyó la alcaldesa.

A la espera de la reunión del Ayuntamiento con Hacienda -que finalmente se ha adelantado y será el próximo miércoles y no el viernes- los delegados Economía, Santiago Galván, y de Recursos Humanos, Laura Álvarez, comparecieron ayer para dar a conocer el informe que Intervención sobre las condiciones del Ministerio de Hacienda al presupuesto municipal de 2017. Unas exigencias que Galván calificó ayer como "un despropósito porque lo que pide Rajoy en su informe es completamente inviable, por la inmensa proporción y magnitud del ajuste". De hecho, aseguró que Intervención ha cuantificado las medidas y concluye "con un ajuste por importe máximo de 89.645.728 euros y uno mínimo de 85.699.270 euros". "Deja un presupuesto de 240 millones euros de gastos en el consolidado, un ajuste que ni Rajoy, ni Montoro son conscientes de lo que están pidiendo y el esfuerzo que piden a la ciudad. Es una reducción alarmante que puede afectar a la estabilidad de la plantilla y los servicios básicos", subrayó Galván.

"Hemos reducido gasto sin tocar ni un solo puesto de la plantilla", destaca Álvarez

Asimismo, añadió que "el ajuste comienza con un reducción en 8,5 millones en los capítulos de personal y servicios". Pero "hay aspectos tan llamativos en los ajustes del informe de Hacienda como que nos están pidiendo una devolución de ingresos de 9.655.233 euros que la señora Pelayo no ejecutó: las guarderías, los planes de empleo. Dos años después nos piden a nosotros que hagamos el esfuerzo de los incumplimientos del PP".

Junto a ello, "el informe del interventor recuerda que hay un exceso de OPA's de 57 millones de euros sobre el plan de ajuste que las cifraba en 40 millones (informe de Hacienda), por lo que finalmente las OPA's o facturas sin aplicación presupuestaria dejadas por el anterior gobierno pasan a sumar 90 millones de euros". "El objetivo de Hacienda es que ajustemos las cuentas y el desastre de la gestión de los dos últimos años del PP. Nos piden ahora lo que nunca y jamás le pidieron al PP. Un PP que arruinó este Ayuntamiento y que nosotros ahora, con la suma del esfuerzo de otras fuerzas políticas, estamos reconstruyendo; no sólo la estructura funcional y financiera, sino también a través de un esfuerzo de capital humano", afirmó.

A pesar de los datos detallados ayer, Laura Álvarez envió un mensaje de tranquilidad a la plantilla "porque aquí las decisiones las toma el gobierno municipal, y los que echaron a 269 compañeros están felizmente en la oposición". "Podemos demostrar que hemos cumplido el plan de ajuste. En Personal la reducción real en 2016 sobre la liquidación de 2015 es una bajada de 5.449.226 de euros frente a los 4.186.000 apuntados en dicho plan. Estamos hablando de 30,7% por encima del ajuste", dijo, lamentando que "Hacienda nos quiere hacer cumplir lo que no cumplió Saldaña. Es una patraña, un engaño decir que hemos aumentado en gratificaciones y productividades, ha sido por un sacrificio de los trabajadores". Por ello, insistió en que "hemos reducido el gasto sin tocar ni un solo puesto de la plantilla". "El Ayuntamiento claro que no puede gastar -criticó- lo que no tiene porque es lo que ustedes (en alusión al PP) despilfarraron con las manos llenas: el adelanto de la PIE de 2015 y 2016, 86 millones, que ya se lo gastaron; la venta del agua (80 millones), que también se lo gastaron, o los 600.000 euros en subvenciones sin convocatoria". "No vamos a permitir que Pelayo y Saldaña cumplan los planes que tenían previstos de haber seguido gobernando y que sobre los que ahora parecen insistir actuando desde Madrid", destacó Laura Álvarez.

También el senador gaditano socialista Francisco Menacho acusó ayer al PP, durante su comparecencia en la ciudad, de orquestar "una estrategia de castigo contra los ayuntamientos progresistas" para ocultar "el desastre de gestión" que realizaron durante la última legislatura al frente del Ayuntamiento de Jerez.