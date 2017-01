Ganemos e IU se citan con el PSOE

La próxima semana -todo apunta a que será el miércoles- PSOE, Ganemos e Izquierda Unida se verán las caras para explorar la posibilidad de iniciar un proceso negociador sobre un gobierno tripartito en la ciudad. La agrupación de electores e IU anunciaron ayer de forma conjunta que han alcanzado un "acuerdo programático" que ahora se pretende presentar al PSOE para que sirva de base de cara a una negociación. El encuentro está pendiente de la agenda del equipo de gobierno.

A mediados del pasado mes ya hubo un intento similar que fracasó por la negativa de Ganemos a sentarse a dialogar con el PSOE si antes no dimitía la alcaldesa, Mamen Sánchez. El requisito sine qua non sigue estando vigente para la agrupación de electores pero, a tenor del comunicado emitido ayer, hay una cierta predisposición a tener, al menos, un primer encuentro.

No en vano, fuentes consultadas por este periódico señalaron ayer que la reunión de la próxima semana se ha configurado para que sea una primera toma de contacto donde se marquen las condiciones previas y se analice la viabilidad de profundizar en una posible negociación. En el caso de que se mantengan las cuestiones que han impedido el encuentro a tres hasta ahora, no se continuará con el proceso. En cambio, si hay cierta flexibilización, las tres formaciones lo comunicarán a sus respectivos órganos decisorios para elegir los equipos que afrontarán la negociación.

En el comunicado remitido ayer, Ganemos e IU señalan que este primer encuentro se pretende que sirva para conocer la "predisposición real a empezar de cero" del PSOE. No obstante, y esto no se apunta en el escrito, está por ver hasta qué punto Ganemos está dispuesto también a rebajar su exigencia de dimisión de la alcaldesa, toda vez que los socialistas llevan meses señalando que esta exigencia no está entre sus planteamientos -hace dos meses la regidora fue ratificada por la ejecutiva regional tras los primeros cuestionamientos de Ganemos-. Eso sí, sigue teniendo validez el acuerdo de su asamblea que autorizó a entablar una negociación con el PSOE bajo la premisa de la marcha de Sánchez, a la que se responsabiliza de los "incumplimientos" de los acuerdos que permitieron su investidura en 2015. Sobre este asunto, el escrito enviado por Ganemos e IU señala que quieren saber la actitud del PSOE ante "la asunción de responsabilidades políticas".

Según el acuerdo alcanzado entre la agrupación de electores e Izquierda Unida, se reclama que la negociación culmine antes de febrero. El comunicado remitido por ambas formaciones señala que se deben "agilizar el proceso de negociaciones" puesto que "difícilmente podríamos tener garantías para aplicar nuestras propuestas y ejecutar nuestros proyectos si el proceso se alargase más allá de finales de febrero".

En este sentido, ambos grupos explican que han alcanzado un "acuerdo con respecto al bloque programático" pero que no es un documento cerrado sino que se pretende abrir "para aportaciones de colectivos sociales si las negociaciones avanzan favorablemente". También comentan que, aunque se ha avanzado, no se han concretado posibles repartos de delegaciones -simplemente se limita a decir que se buscará "la proporcionalidad de responsabilidades en base a la representación"- así como "los accesos a los recursos del gobierno".

Claro está, en el caso de llegar a un acuerdo a tres, las dos formaciones lo someterían previamente a sus respectivas asambleas para su ratificación antes de la firma.