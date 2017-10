Ganemos Jerez insiste en que "la ciudadanía tome la palabra al inicio de cada pleno"

Ganemos Jerez recordó ayer que en el pleno ordinario del Ayuntamiento en diciembre propuso modificar el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para que "se adelantara al preludio del pleno municipal el tiempo dedicado a las intervenciones de los vecinos de Jerez". "La propuesta fue bien acogida por el equipo de gobierno, que la entendió como positiva para nuestro municipio y para fomentar la participación ciudadana", aseguran desde la formación. Sin embargo, "aún no se ha procedido a dar los pasos para ello. El asunto está estancado". Desde la agrupación de electores recalcan que "sin ir más lejos, en abril, Ganemos Jerez presentó una interpelación para preguntar los motivos por los no se había iniciado el trámite de modificación del ROM, para que en el plazo de dos meses, tal y como indica su articulado, se debatiera y se votara en pleno la modificación del punto 67.7 para que la intervención ciudadana se realice antes de iniciar la sesión plenaria, y no al final". El delegado José Antonio Díaz Hernández, según consta en el acta, contestó lo siguiente: "Hemos trasladado al secretario la idea de cambiar el ROM y por tanto, en la próxima semana se iniciará el trámite", para más tarde añadir: "Vamos a tramitarlo, no hay ningún tipo de inconveniente en que podamos cambiar al principio del pleno. Habrá que hacer una convocatoria previa y vamos a proceder a hacerla".

"Y hasta hoy. Aún no tenemos noticias", afirman desde Ganemos Jerez añadiendo que "en total han pasado 10 meses y los ciudadanos que intervienen en el pleno siguen pasando las horas esperando su turno de intervención. Actualmente, el tiempo destinado a la palabra de los vecinos está fijado en las postrimerías del pleno, cuando el cansancio hace mella en los miembros de la corporación y la atención del público y de los medios de comunicación de la ciudad es considerablemente más baja". Ganemos "quiere evitar la desafección que en los últimos años la ciudadanía viene manifestando con la clase política, visibilizando sus demandas e invitándola a participar activamente, de un modo u otro, en el desarrollo de los plenos". Desde diciembre, fecha en la que se aprobó iniciar el expediente, "los plenos ordinarios han llegado a durar hasta 12 horas", critican. "A pesar de la sencillez de la puesta en marcha de esta medida, no consta que la modificación del ROM se haya realizado, pues los plenos se han seguido desarrollando con el guión habitual. Ganemos Jerez reclama que el gobierno ataje de una vez por todas este asunto. La ciudadanía lo agradecerá".