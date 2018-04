Ganemos dice que la Junta "está dejando morir a San Juan de Dios"

Ganemos Jerez critica la "actitud pasiva e indolente de la Junta de Andalucía" con respecto al centro de formación de San Juan de Dios, "que está dejando morir en busca de una excusa para no abrirlo el próximo curso, tal y como prometiera el delegado Juan Luis Belizón en una reciente visita a Jerez".

"El centro de formación, que volvió a sufrir un robo esta semana cuando unos ladrones hicieron un boquete en el techo para sustraer material, no da signos de actividad alguna, cuando ya debería estar planificando y gestionando su actividad para el próximo curso", señala Kika González, concejala de Ganemos Jerez,.

Dice que "así tiene una excusa para no tenerlo que abrir el próximo curso"

"Juan Luis Belizón y el Partido Socialista mintieron a la ciudadanía de Jerez cuando anunciaron que para el curso escolar 2018-2019 el centro de formación de San Juan de Dios iba a convertirse en un instituto de Formación Profesional", señala Ganemos en una nota de prensa, a lo que añade que "lo hicieron sabiendo que ya no pueden cumplir con los plazos requeridos para su puesta en marcha y que el centro permanecerá sin actividad un curso más, pues a estas alturas no han anunciado nada ni tiene actividad alguna, salvo la de los ladrones que expolian cada poco tiempo el poco material que aún queda en el centro".

Insiste en que "la Junta está dejando morir este centro conscientemente. Y lo está haciendo para cerrar el centro para siempre. A día de hoy una cosa está clara: en el curso 2018-2019 el centro permanecerá cerrado y no tendrá un nuevo instituto tal y como anunció Belizón. Han mentido sin ningún tipo de pudor", sostiene Kika González, que añade que "no es el único caso en el que la Junta se ha desentendido del patrimonio de todos y todas, ya pasó lo mismo con el edificio Díez-Mérito, que es ahora un amasijo de escombros, expoliado y abandonado y no un centro de salud como habían anunciado".