Ganemos reclama medidas para agilizar los trámites de creación y apertura de empresas

Ganemos Jerez ha insistido en que el Ayuntamiento impulse una batería de medidas para agilizar los trámites en la creación y apertura de empresas, "una propuesta que aprobó el pleno municipal en marzo de 2016 y que todavía no se ha materializado". Ganemos recuerda que en esas fechas la formación presentó en el pleno municipal una proposición conjunta con el PSOE que contemplaba una serie de medidas para agilizar los trámites en la creación de empresas, y de este modo, contribuir al desarrollo del empleo en nuestra ciudad.

Entre ellas se encontraban el rediseño del portal web municipal para facilitar el seguimiento online de los expedientes, también la iniciación de negociaciones con el Colegio Oficial de Arquitectos para posibilitar la apertura de locales con el visado de idoneidad correspondiente y, por último, el acuerdo con la Junta para apostar decididamente por la comunicación telemática en los procesos administrativos.

Sin embargo, y a pesar de haber llevado dos veces este tema al pleno municipal, la agrupación de electores afirma que no tiene noticias de que estos acuerdos se estén cumpliendo. "Mucha gente que se anima a emprender nos cuenta lo difícil que es lidiar con la administración, y nosotros creemos que precisamente la administración debe ser una facilitadora a la hora de crear una empresa, no un obstáculo", argumenta Maribel Ripalda, concejala de Ganemos Jerez, que critica la "parsimonia" del gobierno con este tema. "Como en otros tantos temas, nos parece que el gobierno ha tenido tiempo suficiente para tomar cartas en el asunto, máxime cuando trabajamos esta propuesta conjuntamente y de forma consensuada. No tiene sentido que vuelvan a ponernos excusas y que la iniciativa permanezca en el limbo".

Ganemos Jerez volverá a llevar este asunto a pleno, "pues entendemos que es prioritario para potenciar la economía local y ayudar a muchas personas a abrir su negocio informando bien, facilitando los trámites y, sobre todo, resolviendo los problemas con celeridad".