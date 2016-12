Ganemos alerta de la paralización de las ayudas en el recibo del agua

Ganemos Jerez pedirá en el pleno municipal que se celebra esta mañana que el gobierno local adopte las ayudas necesarias para que se agilice la concesión de bonificaciones en el recibo del agua a familias necesitadas. La agrupación de electores señaló que los cambios realizados en el proceso recientemente no han dado los frutos pues, tras haber finalizado la convocatoria para 2017, esta aún no solo no se ha resuelto sino que se han unido a las no analizadas de ejercicios precedentes.

Ganemos Jerez indicó en un comunicado que muchas de estas ayudas están "paralizadas pues solamente se están atendiendo las que provocan cortes de agua, privando a numerosas familias vulnerables de la bonificación del 90%". "Lo más grave es que esta situación da lugar a que los Servicios Sociales tengan que recurrir a esas ayudas directas a familias para evitar impagos y cortes de agua, reduciéndose gravemente el presupuesto de las ayudas, que podrían estar cubriendo otras necesidades básicas", añadió.

La agrupación concluyó señalando: "La población más vulnerable de Jerez necesita imperiosamente que el Ayuntamiento desbloquee esta situación pues son muchas familias las que dependen de ello. El gobierno debe comprometerse con los sectores de la sociedad que más lo necesitan y debe hacerlo con políticas efectivas y tangibles".