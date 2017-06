Ganemos alerta del escaso avance de los proyectos ITI para Jerez

Ganemos Jerez ha criticado la "parsimonia" que asegura tiene la Junta para ejecutar los proyectos aprobados en la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) para este 2017 y advierte que la ciudad ya dejó pasar "2016 en blanco y no puede permitirse perder otro tren".

La agrupación de electores advirtió de que los tres grandes proyectos que estas ayudas europeas deberían financiar como son el plan integral para la recuperación y uso público de la ribera del Guadalete, el Museo del Flamenco y el Centro de Innovación del Motor, "continúan siendo proyectos embrionarios, papeles, acciones que están lejos, muy lejos de echar a andar y de ser una realidad para los jerezanos a corto plazo".

En este sentido, ya se advirtió que se ha denunciado previamente "la falta de participación y consenso en la elección de proyectos, teme que vuelva a suceder lo mismo que en el año 2016, y Jerez termine este año sin haber ejecutado ningún proyecto". "La falta de coordinación entre la Junta de Andalucía y el gobierno de nuestra ciudad y el hecho de que Jerez no parezca una prioridad para Susana Díaz nos está pasando factura", aseveró la formación. Por ello insistió en que Jerez "lleva año y medio sin recibir un solo euro procedente de la ITI y no estamos en una situación que nos permita esperar más". Acto seguido, sentenció: "Necesitamos que la consecución de esos proyectos sea una realidad y no solo se quede en palabras o fotos en la prensa", critican desde la agrupación de electores".

A juicio de Ganemos, el PSOE andaluz "parece más preocupado de sus batallas internas y de la reestructuración de su gobierno que de las necesidades de los habitantes de nuestra provincia". Asimismo, mostró sus dudas sobre la figura de Fernando López Gil, "nuevo viceconsejero y uno de los grandes responsables de la ejecución de la ITI". "Hasta su propio partido le ha afeado por tener demasiados frentes abiertos y no saber concretar los proyectos", incidió.

Ganemos recurrió a unas palabras de López Gil que hizo tiempo atrás: "Jerez, una ciudad con graves problemas de desempleo, con una considerable masa social en situación de exclusión social y la palpable necesidad de crear tejido económico e industrial, no puede perder otra vez el tren de la ITI y quedar de nuevo en un segundo plano". En este sentido, la agrupación insistió en que está "de acuerdo en el diagnóstico y se pregunta si la Junta y López Gil están interesados en poner en marcha soluciones para nuestra ciudad o va a seguir con su dinámica de barrer para casa y seguir dando prioridad a los proyectos de su ciudad natal, San Fernando, como ha venido haciendo desde su anterior cargo de delegado. "Esperemos que el PSOE no esté esperando a que se acerquen las elecciones del 2019 para poner en marcha sus compromisos con Jerez", concluyó.