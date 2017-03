Ganemos avisa: "Ningún grupo serio puede votar a favor del presupuesto"

"El PSOE ha estado diciendo durante toda la legislatura que tenía la puerta abierta. IU ha estado llamando a esa puerta y nos ha estado pidiendo que también llamáramos y cuando Ganemos Jerez ha dicho que sí y se ha puesto a trabajar en la entrada en el gobierno, el PSOE ha cerrado la puerta e IU ha dejado de llamar". Con estas palabras resumía ayer el portavoz de Ganemos Jerez, Santiago Sánchez el proceso de "no negociación" iniciado por las tres fuerzas políticas para intentar conformar un gobierno tripartito. El líder de la agrupación de electores lamentó que, tras diez meses de trabajo, "cuando estábamos ya al final, donde el PSOE se tenía que posicionar respecto al acuerdo de gobernabilidad, sin entenderlo, IU se sale de la negociación". "IU le ha hecho un favor tremendo al PSOE, saliéndose de las negociaciones", criticó el edil.

Ante esta situación, Santiago Sánchez aseguró que ahora mismo "el gobierno que está al frente de la ciudad es un gobierno más débil que cuando empezó la legislatura". "Cuando empezó la legislatura tenía el apoyo de Ganemos Jerez con una oposición constructiva, de hecho cuando había un problema nos llamaban, pero hemos visto que ese trabajo se ha ninguneado", recordó Sánchez, añadiendo que "entonces nos dijeron que nos metiéramos en el gobierno para tomar las decisiones, hemos intentando meternos en el gobierno de una manera responsable y haciendo una propuesta seria y también nos encontramos con la puerta cerrada". Por lo tanto, "el gobierno se queda sin una oposición responsable que le apoye porque no la quiere".

"IU le ha hecho un favor tremendo al PSOE saliéndose de las negociaciones"

Así las cosas, el portavoz de Ganemos Jerez recalcó que el acuerdo de investidura "se ha roto, ya no somos socios, porque el PSOE ha incumplido los acuerdos de investidura". De cara al futuro, sólo avanzó que desde la agrupación de electores "tendremos que definir cuál va a ser nuestra postura pero está claro que ya no va a ser la que teníamos antes ni la hemos planteado ahora. Vamos a seguir trabajando por la ciudad pero nos han cerrado la puerta de la oposición responsable y de entrar en el gobierno". De hecho, reconoció que ante este panorama "hay pocos espacios en los que trabajar conjuntamente con el gobierno", lo que les obliga a "definir cuál va a ser nuestra línea de trabajo y para eso vamos a tirar de la inteligencia colectiva".

Como muestra de lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento, la edil Maribel Ripalda lamentó la escasa información del presupuesto 2017 que el gobierno local ha remitido a los grupos políticos de la oposición. No obstante, dejó claro que para Ganemos "nuestra prioridad es trabajar en los presupuestos". "Ya demostramos en 2016 que trabajamos de una forma seria, responsable y rigurosa", señaló, aunque reconociendo que "las medidas que incluimos en ese presupuesto no sirvieron para nada porque no se llevaron a cabo".

De cara al nuevo documento económico, Ripalda lamentó que tras reiteradas peticiones del información, el gobierno local sigue sin facilitar datos tales como "qué se ejecutó en 2016 de los presupuestos, el anexo de inversiones de 2017, el anexo de personal, que es el 40% del presupuesto en el Ayuntamiento, y la memoria donde se detalla por cada programa la información de cuánto, cómo y en qué se gasta". La falta de respuesta a estas peticiones son, a juicio de Ripalda, una muestra clara "de cómo se están haciendo las cosas en el Ayuntamiento".

Tras las críticas al gobierno municipal, la agrupación Ganemos dejó ayer en el aire la aprobación del presupuesto de 2017. "En estas condiciones está claro que a favor no vamos a votar. Ningún grupo político serio puede votar a favor de esto", dijo Santiago Sánchez, sin concretar si el voto será en contra o se abstendrán como hicieron con el presupuesto de 2016. "Tenemos que hablarlo, es algo que tenemos que hablar pero esto no es serio, en 2016 teníamos más información que aquí y el gobierno en vez de colaborar más, colabora menos", concluyó.