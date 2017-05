Ganemos insta a buscar alternativas para la reurbanización de El Portal

Ganemos llevará al próximo pleno municipal la reurbanización del polígono industrial El Portal, después de que se hayan perdido los fondos solicitados en el Marco Operativo Feder 2007-2013 y las declaraciones realizadas por la Zona Franca en las que acusa al Ayuntamiento de Jerez "de dejación y deficiencias en el proyecto elaborado".

La agrupación de electores quiere que el gobierno municipal "arroje luz sobre su grado de implicación y las posibles alternativas o vías de solución para afrontar la pérdida de un proyecto valorado en 3,8 millones de euros".

En este sentido, Ganemos preguntará sobre cuáles fueron las deficiencias que presentó el proyecto para no cumplir con los plazos establecidos. También quiere saber si el equipo de gobierno tiene intención de exigir responsabilidades por la pérdida económica y la repercusión sobre el empleo que tiene "este caso de dejación". Y por último y "lo más importante", si el Ayuntamiento está buscando alguna alternativa o vía de solución para que este proyecto se lleve a cabo.

Ganemos afirma que Jerez "ha perdido demasiados trenes (ITI, Invierte, Feder) por la pasividad y la incapacidad de los últimos gobiernos y no está la ciudad en una situación para permitirse el lujo de dejar escapar posibilidades de financiación. La ciudadanía y los grupos políticos merecen saber qué ha sucedido, no solo por un tema de transparencia, sino para poder estudiar el caso y establecer mecanismos para que no vuelvan a ocurrir estas desastrosas gestiones".