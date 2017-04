Ganemos confirma su apoyo al nuevo borrador de presupuestos

Salvo sorpresa de última hora, el gobierno local sacará adelante el presupuesto municipal de 2017 la próxima semana en pleno extraordinario. Ganemos Jerez despejó ayer las dudas al anunciar que, por mandato unánime de su asamblea celebrada el viernes por la tarde, votarán a favor de las cuentas municipales siempre que el ejecutivo del PSOE respete los acuerdos alcanzados en la reunión mantenida horas antes con el delegado municipal de Economía, Santiago Galván. De ser así, el presupuesto tendrá el visto bueno de una holgada mayoría del pleno, pues Ganemos se sumaría así al apoyo que con anterioridad confirmaron los grupos de Izquierda Unida y Ciudadanos, que junto a los concejales del gobierno local suman 16 votos frente a los 11 en contra del grupo popular.

En declaraciones a este medio, el portavoz de la agrupación de electores, Santiago Sánchez, aseguró que la decisión final dependerá exclusivamente del contenido del expediente completo de los presupuestos, al que esperarán para decidir el sentido de su voto, si bien avanzó que de respetarse el acuerdo verbal alcanzado el viernes con el gobierno local, "no habrá ningún problema para aprobarlo". "Si no hay nada raro, habrá presupuestos y sin subir los impuestos, sobre todo a los que peor están", dijo el portavoz.

El rechazo a la supresión de bonificaciones fiscales por Ganemos y PP obligó a rehacer el borrador

El gobierno local decidió a finales de esta semana posponer la convocatoria del pleno para la votación del presupuesto tras verse obligado a modificar el borrador por el rechazo del PP y Ganemos a la supresión de modificaciones fiscales.

Ganemos condicionó su apoyo a las cuentas municipales a la incorporación de sus propuestas y a la supresión de otras medidas que no compartía. Por el cambio de postura de la agrupación de electores, se entiende que el gobierno local se ha plegado a sus exigencias, que según Sánchez, cumple el actual borrador, en el que "no hay recortes en políticas sociales ni nada que choque".

En el plano de las incorporaciones, las propuestas de Ganemos conciernen, básicamente, a la mejora de los mecanismos de control con el establecimiento de una reunión semanal para el seguimiento del cumplimiento de los presupuestos, el aumento de la transparencia, el apoyo a la economía social, la apertura de las bibliotecas en horario de tarde y la educación medioambiental; mientras que se caen del borrador de la propuesta municipal los recortes en alimentos y medicinas para el Zoo, y se refuerzan los recursos para la violencia de género.

El portavoz de Ganemos insistió, no obstante, en que todo dependerá del expediente completo que se llevará a pleno tras la firma del interventor, pues recordó que no sería la primera vez que el gobierno local dice uno cosa y hace otra muy distinta, como ocurrió con los presupuestos del anteriores ejercicio, "en los que se suponía que estaba todo para aprobarse en junio y no se aprobó finalmente hasta diciembre".

Sobre la asamblea en la que se ratificó el apoyo a la propuesta consensuada, Sánchez aseguró que contó con la participación de medio centenar de personas, "muchas para ser un tema tan árido como el de los presupuestos", sin que ninguno de los asistentes se posicionara en contra.