Ganemos critica que no se avanza en las reuniones del presupuesto

Ganemos declaró ayer que la reuniones mantenidas como primera toma de contacto con el gobierno local de cara al presupuesto de este año "han sido poco productivas". "Si no se asumen estas reuniones como encuentros de trabajo podría repetirse el fiasco del presupuesto de 2016", señaló la agrupación de electores, al tiempo que advirtieron que "si el gobierno no proporciona inmediatamente la información económica completa y progresa en propuestas concretas no es posible avanzar". Desde Ganemos señalaron que esta semana han continuado en el Ayuntamiento las reuniones entre las diferentes fuerzas políticas para trabajar en los presupuestos del 2017 "en las que se pretende, de forma consensuada, tenerlos listos lo antes posible". Sin embargo, la agrupación mostró su "extrañeza" ante el hecho de que "en estas reuniones, en las que han participado todos los grupos políticos, el Gobierno no haya aportado una propuesta mínima sobre el presupuesto, y sólo escasa documentación de la realmente necesaria para abordar la creación del nuevo para el 2017". Los concejales han solicitado por escrito toda la información necesaria, tanto en materia de ingresos como en la de gastos, desglosados, por artículos y en conceptos. Ganemos teme que se repita "la dinámica del 2016 en la que se sucedían las reuniones para terminar pidiendo propuestas que, sin documentación, difícilmente se sustentarían sobre la situación económica real de nuestro Ayuntamiento".