Ganemos dice que "no se avanza en empleo ni tampoco en vivienda"

Ganemos Jerez hizo ayer una valoración de la marcha de las negociaciones para poder sacar adelante el Presupuesto de 2018 y señala que "mientras se han producido avances en la negociaciones en materia de educación, cultura, servicios sociales, juventud, medio rural, igualdad y servicios básicos, los temas de empleo y vivienda no están resueltos".

Ganemos dice que "las medidas en materia de empleo y las de apoyo a la economía social han tenido una ejecución nula en el presupuesto de 2017 y el gobierno no ha demostrado hasta la fecha voluntad de impulsar estos asuntos. Aunque las competencias municipales están limitadas en esta materia, el Ayuntamiento no puede pasar de puntillas, y puede y debe apurar al límite sus posibilidades. El gobierno no está abordando de manera ambiciosa y con propuestas innovadoras todo lo relativo al empleo".

Ganemos Jerez ha planteado la puesta en marcha de Lanzaderas de Empleo en el Medio Rural y en las zonas urbanas más castigadas por la crisis, reforzar los procesos de orientación y acompañamiento en la búsqueda de empleo, especialmente para los colectivos más vulnerables, la celebración de la 1ª Feria de la Economía Social que impulse el empleo sostenible y de calidad, entre otras medidas. "El PSOE tiene que realizar un mayor esfuerzo en esta materia y para ello es necesario incluir todas estas medidas en el Presupuesto con el objetivo de dar las máximas oportunidades en materia de empleo".

Por otro lado, Ganemos Jerez entiende que el Presupuesto de 2018 tiene que hacer "una verdadera apuesta en materia de vivienda. Deben dedicarse más recursos a facilitar viviendas en alquiler social, un mayor esfuerzo en la rehabilitación de viviendas, en ocasiones de propiedad municipal, que pueda engrosar el parque de viviendas sociales o de emergencia social e incrementar las ayudas al alquiler para familias vulnerables que acuden a los servicios sociales municipales". Ganemos Jerez cree que hay margen para estas propuestas tanto en el presupuesto de Emuvijesa como en inversiones asociadas a la Edusi o a través del incremento de recursos a la delegación de Bienestar Social con este objeto.