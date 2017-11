Ganemos pide que se estudie si Linesur cumple el pliego de condiciones

Ganemos Jerez pide mejorar el estado de la línea de autobuses P1 y estudiar si Linesur cumple el pliego de condiciones. Recuerda que "hace ya dos años y medio que las personas usuarias de la Línea de P1 de Jerez, que circula por varias pedanías, vienen denunciando el pésimo estado de los autobuses de la compañía Linesur. Su antigüedad y escasa conservación provocan unas malas e indignas condiciones de viaje para los habitantes de la zona rural. Solo hace falta viajar a cualquier hora del día para comprobarlo y ver que literalmente se cae a pedazos, que algunos autobuses no tienen aire acondicionado o son totalmente inaccesibles para personas con movilidad reducida".

"Son autobuses muy antiguos que no están adaptados a los tiempos que corren y que dificultan el viaje a personas mayores o que tienen problemas de movilidad. Además, no se trata solo de las condiciones de los mismos, es que suelen incumplir los horarios y retrasarse", apunta Ganemos, que añade que "esta situación no se puede prolongar más en el tiempo. Si la empresa concesionaria no cumple con sus obligaciones, es un deber del equipo de gobierno revisar con lupa el pliego de condiciones".