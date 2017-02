Ganemos asegura que no apoyarán un gobierno dirigido por Mamen Sánchez

Ganemos ha asegurado que sigue vigente el "mandato" de su asamblea de que no apoyarán un gobierno dirigido por la actual alcaldesa, Mamen Sánchez, pero evita reconocer que le ha ofrecido al PSOE una alternativa para la regidora se mantenga en su puesto. En un comunicado remitido este mediodía, Ganemos Jerez sostiene que no está "trabajando en un Gobierno presidido por Mamen Sánchez". "En nuestra agrupación de electores la asamblea y los militantes mandan", añade. Sin embargo, esta afirmación contrasta con la propuesta que realizó el pasado viernes en la reunión que mantuvieron con PSOE e IU sobre un hipotético gobierno tripartito donde se puso sobre la mesa la propuesta de que la regidora no dimita a cambio de que el PSOE cede las tenencias de alcaldía y el control de la junta de gobierno local. En el comunicado, la agrupación de electores se limita a señalar que "ha conformado un bloque junto a Izquierda Unida para hacer posible un nuevo gobierno". "Los objetivos, y así se lo hemos trasladado al Partido Socialista, se centran en los contenidos y las medidas programáticas necesarias para la ciudad y en los criterios de gobernabilidad para llevarlas a la práctica", agrega.

Sibn embargo, la formación sostiene: "Sabemos que durante los próximos días recibiremos presiones y se producirán filtraciones interesadas desde diferentes ámbitos, pero eso no nos alejará de nuestro objetivo de explorar un Gobierno alternativo que responda realmente a las necesidades y retos que tiene Jerez".