Ganemos reclama una inversión de 300.000 euros en San Juan de Dios

Ganemos Jerez ha propuesto incluir un montante inicial de 300.000 euros para un Plan Especial de intervención en la barriada de San Juan de Dios. La idea es impulsar inversiones en su entorno por valor de 200.000 euros y otros 100.000 para promover intervenciones y programas integrales que den un impulso social a la zona.

Ganemos argumenta que San Juan de Dios "ha sido noticia a lo largo del pasado año por la movilización de sus vecinos y vecinas, sobre todo en su comunidad educativa, por la defensa de la mejora no solo de la educación, sino de las condiciones del barrio a todos los niveles".

Ganemos Jerez dice que "hemos sido altavoz e instrumento de la ciudadanía para denunciar las deficiencias del centro de FPO de San Juan de Dios y en todo su entorno, así como de la falta de compromiso tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía".

Explica que "en el terreno educativo se van produciendo avances, y tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía han tomado cartas en el asunto (accesos al centro educativo, cornisas, humedades, licitación de comedor, etc) gracias a la constancia de la participación de las familias y el compromiso de toda la comunidad educativa. Sin embargo, la situación del clausurado Centro de Formación y Empleo ha ido a peor y las denuncias por su cierre no han dado sus frutos. La Junta anunció una solución a todas luces inviable, una reconversión del centro que no se va a producir para el 2019, destapando las mentiras del consejero Juan Luis Belizón".

San Juan de Dios es, según Ganemos, "un barrio complejo, obrero, con enormes carencias de toda índole y con numerosas familias en riesgo de exclusión social. Necesita un Plan Especial de Intervención y necesita recursos adicionales a los que de manera ordinaria el Ayuntamiento pone a disposición. Contamos con la implicación de su comunidad educativa y de sus vecinos, que advierten que dependen de un rescate ciudadano para poder vivir con dignidad".

Las opciones de muchas de estas familias para tener una oportunidad en la vida pasan, según Ganemos, "por las alternativas que les brinden las administraciones públicas. Sin embargo, la presencia institucional ha ido reduciéndose los últimos años, las ayudas sociales menguan, el mantenimiento de sus calles es insuficiente y los vecinos y vecinas se quejan de que apenas hay actividades sociales en el barrio".

"Es necesario cambiar esto, por lo que Ganemos Jerez va a incluir en el presupuesto dotaciones económicas extraordinarias para este Plan Especial y va a solicitar al Ayuntamiento que los distintos servicios municipales refuercen su actuación en la zona y redoblen los mecanismos de coordinación con otras administraciones públicas".