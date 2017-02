Ganemos persiste en la dimisión de Sánchez tras la primera reunión sobre un tripartito

Psoe, Ganemos e Izquierda Unida se sentaron ayer por primera vez en lo que va de mandato para abordar la posibilidad de conformar un gobierno tripartito. El acuerdo está lejos de concretarse, según apuntaron las distintas fuentes consultadas, pero, al menos, ya es un avance que se haya producido un contacto inicial.

Ahora bien, si es relativamente factible un acercamiento programático entre las tres fuerzas, las posturas siguen siendo contrapuestas en un aspecto fundamental: la continuidad de Mamen Sánchez como alcaldesa. No en vano, Ganemos no ha movido un ápice su exigencia de que cualquier gobierno tripartito pasa por la dimisión previa de la regidora como gesto de reconocimiento por los incumplimientos de los acuerdos que permitieron su investidura -de hecho así lo apuntó el portavoz de la agrupación, Santiago Sánchez, a preguntas de este periódico al seguir "vigente" el mandato de su asamblea-. En cambio, el PSOE, hasta el momento, no piensa hacer esta concesión. Eso sí, la novedad es que, si antes esta era una condición sine qua non de Ganemos para emprender un proceso negociador, ayer aceptó a reunirse sin haberse cumplido. No en vano, en un comunicado remitido por Ganemos e Izquierda Unida tras la reunión no se hace mención expresa de esta exigencia -aunque IU no llegó a pedir expresamente la cabeza de la regidora sino un "cambio de gobierno"- pero se mantiene que el ejecutivo debe reconocer sus errores. Por lo tanto, aún es pronto para determinar la viabilidad de este proceso de negociación puesto que, en el caso de que se prolongue en próximas semanas, se llegará a un punto en el que una de las dos partes tendrá que cambiar su posicionamiento sobre la regidora.

En la reunión de ayer, Ganemos e IU entregaron al gobierno un documento programático con medidas que debería ejecutar el tripartito en lo dos años y medio que aún resta de mandato. No obstante, no es un texto cerrado sino que se mantiene abierto a aportaciones de colectivos y del propio PSOE. En él se plantea "construir un nuevo gobierno que reconozca que las expectativas creadas al inicio de la legislatura no se han cumplido".

La delegación socialista -que estuvo conformada por todo el gobierno, incluida la alcaldesa, y las máximas responsables de la formación en Jerez, Miriam Alconchel (secretaria general) y Ainhoa Gil (secretaria de organización)- emplazó a las partes a la próxima semana pues se pedirá autorización tanto a la ejecutiva provincial como a la regional para emprender un proceso de diálogo y se dará una primera respuesta a la propuesta programática. Por parte de Ganemos acudieron los integrantes de una comisión que se ha creado ex profeso para esta negociación -en ella están ediles como Santiago Sánchez o Maribel Ripalda así como el representante de su grupo municipal ampliado José Mejía-. Y por parte de IU estuvieron sus dos ediles (Raúl Ruiz-Berdejo y Ana Fernández) y el coordinador local de la formación, Domingo Pedro García.

Ganemos e Izquierda Unida han acordado participar en esta negociación como un "bloque" unido por el documento programático presentado ayer a los socialistas y que está conformado por 131 medidas. El objetivo es estar en igualdad numérica con el actual ejecutivo -siete ediles socialistas y siete del tándem Ganemos-IU-. Todas las partes insistieron en que aún no se ha hablado de reparto de delegaciones pero estas dos formaciones advirtieron que, en caso de acuerdo, se debe hacer un ejecutivo "equilibrado" que quede reflejado "en la asunción de responsabilidades de gobierno". Para estas dos fuerzas, los planteamientos "son razonables y reflejan corresponsabilidad y equilibrio". "Es necesario un gobierno cohesionado y coordinado, con un programa único y que huya de funcionar como dos bloques estancos, como dos ayuntamientos, aprendiendo de fallidas experiencias pasadas", agregó.

Mientras tanto, la regidora rehusó valorar la reunión.