Ganemos Jerez pide más fuentes públicas en la ciudad y que se arreglen las que están y no funcionan. Dice que en Jerez, después de la privatización del suministro de agua potable, cada vez hay menos fuentes que abastezcan a la ciudadanía. Algunas de ellas han desaparecido y otras, unas 17 actualmente, están averiadas o sencillamente no dispensan agua. En algunos casos no se cumplen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.