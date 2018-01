Ganemos reclama que se instale un punto en la zona Oeste para sellar el carnet del paro

Ganemos Jerez reclama que se instale un punto de empleo claramente identificable en la zona Oeste. La propuesta, indispensable para las personas que quieren renovar la solicitud de demanda de empleo, ha sido impulsada por la Asociación Coordinadora de Distritos Democracia Viva.

Ganemos Jerez señala que al cerrarse el Centro de Formación Profesional Ocupacional de San Juan de Dios el pasado 27 de septiembre y permanecer sin actividad alguna, "la ciudadanía que se encuentra en situación de desempleo en la zona Oeste se ha quedado sin la posibilidad de renovar la solicitud de demanda de empleo, conocida coloquialmente como carnet del paro. Cabe recordar que el punto de empleo eliminado en San Juan de Dios era uno de los más utilizados en toda la ciudad".

Ganemos señala que "son muchas la familias que no tienen acceso a internet (la llamada brecha digital) y que se han de desplazar hasta la oficina de empleo más cercana, situada en Cuatro Caminos".

Como herramienta ciudadana, la agrupación de electores elevará al pleno municipal la demanda de la Asociación Coordinadora de Distritos Democracia Viva, que propone a la delegación de Empleo de la Junta de Andalucía que el dispositivo de sellado llamado punto de empleo se instale definitivamente en la zona, proponiendo que sea en el Centro Social Municipal de la Serrana o, en su defecto, en el Centro de Mayores de las Torres.

"La Junta no puede dejar a cientos de familias sin una herramienta clave para las personas desempleadas. Es deber de los servicios públicos ofrecer posibilidades de sellar la solicitud de demanda de empleo in situ, ya que desafortunadamente, no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a un ordenador", apunta Santiago Sánchez, portavoz de Ganemos Jerez.