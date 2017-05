Ganemos pide un "estudio riguroso" para saber el impacto económico del Gran Premio

La Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, al menos desde 2011, ha venido publicando en sus informes BATA (Balance del Año Turístico de Andalucía) un estudio monográfico de la afluencia, tipología e impacto económico en Andalucía de la Celebración del Gran Premio de Motociclismo. "Dicho estudio -señala Ganemos-, que tiene forma de encuesta con una muestra de alrededor de 500 personas, partía de los datos de asistencia aportados por la organización del Gran Premio, es decir, del circuito, y han estado arrojando unas cifras de entre 43 y 53 millones de euros de gastos realizados por los turistas.

"Se da la curiosa circunstancia -añade Ganemos- que tras el anuncio del gobierno en 2016 de que las cifras se habían estado inflando, el estudio BATA de la Consejería omite los millones totales de gasto realizados por los turistas, que utilizando idéntico sistema de cálculo ofrece un montante de 19,3 millones, escandalosamente inferior al año con previsiones más pesimistas (43,5 millones en 2012)".

"En 2017 -señala Ganemos- hubo una primera estimación realizada por la Consejería de Turismo, en boca de Francisco Javier Fernández, señalando que es 'un campeonato de gran magnitud que atrae a más visitantes y que genera riqueza en Jerez, en la provincia de Cádiz y en toda la comunidad, con cerca de 30 millones de euros de impacto directo".

"Sin embargo, en una nota de prensa la consejería de Turismo, el día 9 de mayo, cifra el gasto realizado por 38.400 turistas en 9,5 millones, citando la encuesta realizada ya en este Gran Premio de 2017, y de 68.731 personas de afluencia el domingo".

La nota de la consejería de Turismo "dice literalmente: 'El Gran Premio de España de Motociclismo generó un gasto turístico de 9,5 millones de euros, un 11,7% más respecto a 2016, según una encuesta realizada por la Consejería de Turismo y Deporte. Este estudio concluye, además, que el movimiento originado por la prueba fue de 38.400 turistas que pernoctaron (+10,6%), mientras que la organización estima una afluencia el domingo al circuito de 68.731 personas (+8,5%)".

Ganemos Jerez cree que "los números no cuadran y no se pueden mantener como ciertos unos datos que no lo son. Incluso comparando sólo 2016 con 2017, mientras que los números en los estudios bajas, los porcentajes en boca de los responsables de la Junta de Andalucía suben. No se puede seguir alimentando esta ficción que no hace sino imposibilitar una evaluación fidedigna del impacto económico y turístico. La gente merece saber la verdad, merece unos datos fiables".