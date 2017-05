García-Escudero defiende al toro en Jerez

El presidente del Senado, Pio García-Escudero, visitó ayer el Colegio Compañía de María de Jerez. El representante del Partido Popular llegó al centro para hablar con medio centenar de alumnos acerca de la pasión por la tauromaquia.

El equipo directivo del centro saludó al senador a las 13.30 horas. García-Escudero llegó puntual a una cita en la que alrededor de media centena de alumnos lo esperaban para preguntarle sobre la actualidad taurina. Los nervios ante la llegada de una personalidad de carácter nacional afloraban en una clase de la que algunos alumnos salían para asomarse al patio. "Yo estoy aquí porque me han dicho que avise para que estén todos callados cuando llegue", decía una alumna a su profesor, que inmediatamente le daba la orden de regresar con sus compañeros. Poco tardaría en llegar el conservador, al que, además del equipo directivo, recibiría toda la cúpula local de su partido.

Se presentó a los alumnos y les explicó las funciones del senado. Posteriormente, los alumnos comenzarían la batería de preguntas a un alto mando que no se escondió. A pesar de que todos los que se encontraban en la sala decían ser taurinos, las cuestiones hicieron sacar el capote en más de una ocasión a García-Escudero. Primera pregunta: ¿Han hecho algo en el Senado por defender la tauromaquia? El presidente responde de manera afirmativa, al haber sido declarada la fiesta nacional de Bien de Interés Cultural recientemente. Pero solo era una pequeña prueba. A continuación le piden palabras para los que no están de acuerdo con el festejo. "Respeto", parece ser la síntesis de una respuesta que se apoya en los equipos de fútbol de la zona: "Aquí habrá algunos que sean del Xerez, otros del Cádiz, del Sevilla o del Betis". "Democracia" y "libertad" dice que van de la mano, y apostilla: "Si no te gusta, tú te lo pierdes".

Llegó entonces la calma a un salón de actos lleno de adolescentes. ¿De dónde nace la pasión por el toro? Explica las dos vertientes: la natural, que viene con la tradición familiar, y la asumida, al ver alguna corrida de toros en la televisión.

Ya no hay más preguntas. Al menos por parte de los alumnos. Los papeles se intercambian y García-Escudero es el que interroga: "¿Cuántos habéis toreado?" Varios alumnos levantan la mano. "¿Y cuántos revolcones os habéis llevado?" Caen todos los brazos levantados. "Pues una de dos: o sois muy buenos o corréis como liebres", dice entre bromas el senador.

Pero tras la calma llegó la tempestad de nuevo. Un alumno se levanta y pregunta: "¿Entendería la fiesta si no se matara al toro?" La contestación es rotunda: "No. La esencia de la fiesta es matar al toro". A partir de aquí ofrece las pertinentes explicaciones y dice que no le gusta verlo agonizar, que hay que inventar algo más efectivo a la hora de descabellar. Y, puestos a meterse en líos, ¿su torero favorito? Esta vez no contesta con ninguno vivo, pues afirmaría que la caería la bronca. Se decide por un torero que falleció varias décadas atrás: "Antonio Bienvenida". Es un tema espinoso, y lo explica señalando a uno de los presentes. "Le gusta Curro. Y le podéis preguntar: ¿Y no te gusta Paula?"

Tras ganarse la simpatía de su público, se despide deseando una buena feria. El siguiente paso es más íntimo. El conservador fue guiado a la biblioteca del centro, donde le esperaba un grupo de nueve alumnos, tres niñas y seis niños, que han fundado una tertulia taurina. Se congratula por lo que ve: "Con el toreo no podrá acabar nadie; pero si puede morir de forma natural si no hay una regeneración". El debate tiene presentes también a la directora del centro, el párroco y los representantes del PP local Antonio Saldaña y María José García-Pelayo. Los niños preguntan y el presidente del Senado responde. Expone diferentes argumentos que giran en torno a la defensa de la fiesta nacional y dice que todo pasa por que exista el negocio. Mientras haya demanda habrá oferta. Hablan de ideologías: "Lorca iba a los toros", afirma un alumno enamorado de la naturaleza. "En la Generación del 27 había muchos taurinos", defiende García-Escudero para rechazar que la fiesta esté destinada a aquellos que tienden a irse a la derecha. "Es la fiesta del pueblo", recalca el popular. Al final, el debate gira en torno a lo mismo: hacer atractiva la fiesta para que se autofinancie. Si no, como defendía García-Escudero, morirá "de muerte natural".