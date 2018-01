García-Pelayo: "Jerez tiene un gobierno inepto"

El Partido Popular recurrió a uno de sus principales activos, el Gobierno de la Nación, para contraponer su gestión frente a la del ejecutivo socialista de Mamen Sánchez. Para ello, destacó las medidas emprendidas por el Estado para afirmar que estas "van a beneficiar a todos los jerezanos". La aseveración fue realizada por la diputada en el Congreso y presidenta local del partido, María José García-Pelayo, quien fue tajante: "Nunca ha habido un compromiso tan importante con Jerez de un gobierno de la Nación". "Gracias a las medidas del Gobierno de la Nación, el Ayuntamiento no es un lastre", dijo acto seguido.

En esta línea hizo referencia a los "casi 600 millones" que, según sus estimaciones, ha recibido la ciudad desde 2015, año en el que empezó a gobernar el PSOE en el Ayuntamiento. "Por eso no nos explicamos cómo la ciudad está peor por lo que se demuestra que tenemos un gobierno inepto", aseveró García-Pelayo. Así la ex alcaldesa detalló que el Ayuntamiento ha recibido en estos tres años "260 millones en medidas extraordinarias de liquidez", "esas líneas de apoyo que dijo Mamen Sánchez que no iba a pedir y que ha permitido pagar a proveedores". También mencionó los "248 millones" de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), la transferencia que se realiza a las entidades locales en función de su población, o los "10 millones" del Plan Profea, el programa para fomentar la contratación en las zonas rurales (antiguo PER). Para llegar a los 600 millones, García-Pelayo incluyó las obras promovidas por el Estado en la ciudad como la nueva comisaría de la Policía Nacional en La Asunción (actualmente en obras), las obras de rehabilitación de La Cartuja o la construcción de la nueva sede de la Seguridad Social, también en la avenida de la Universidad (está en licitación).

Por otro lado, la diputada en el Congreso habló de la mejora de los datos de desempleo en la ciudad comparando los de enero 2012 (donde hubo 33.575 inscritos en las listas del paro) con los de diciembre de 2015, donde había registrados 28.259. "El compromiso del Gobierno del PP es la creación de empleo y las cifras demuestran que Mariano Rajoy cumple, aunque aún queda mucho por hacer", sentenció. Ahora bien, García-Pelayo aprovechó para lanzar el dardo contra el PSOE: "La preocupación que tenemos es que podrían ser muchos más los jerezanos que hubieran encontrado empleo si la Junta y el Ayuntamiento de Jerez pusieran sobre la mesa iniciativas generadoras de empleo porque se podría producir un efecto multiplicador". Así cuestionó la efectividad de los planes de empleo emprendidos por la Junta, la mayoría financiados con fondos europeos.

Además, demandó que el Ayuntamiento ponga en marcha medidas para apoyar a los autónomos. García-Pelayo dijo al respecto: "Los autónomos tienen que ser la principal industria de Jerez; no tenemos que conformarnos con los 10.000 que hay sino que debe trabajarse para que haya personas que se enganchen al emprendimiento". Por ello afirmó que con la nueva Ley del Emprendimiento se pueden multiplicar los "3.500 puestos de trabajo" que los autónomos tienen creados en Jerez -aseguró que se podrían alcanzar los "13.000"-. "Animo a que Mamen Sánchez se dé cuenta que es alcaldesa y no es solo mirar atrás sino presentar iniciativas e impulsar la ciudad", agregó.

Además, la presidenta local de los populares mencionó otras medidas puestas en marcha por el ejecutivo como la subida del salario mínimo interprofesional, el incremento de la base de cálculo de las pensiones de viudedad, la entrada en vigor del bono social contra la pobreza energética o el pacto nacional contra la violencia de género. "No va a haber ningún jerezano que escape a medidas de apoyo del Gobierno de España", añadió.

En contraposición a estas medidas estatales, García-Pelayo acusó a la Junta de haber traído "carbón" a la ciudad ejemplificándolo en "la deuda de 21 millones de euros" que tiene, según sus cálculos, el organismo autonómico con la ciudad.