El Gobierno local a CGT: " La nueva Bolsa de Empleo será más transparante"

El Gobierno municipal reitera su “compromiso de regularizar todo lo que en anteriores gobiernos municipales se hacía sin el estricto cumplimiento de las leyes y, por ello, ha elaborado un Reglamento de la Bolsa de Trabajo que garantiza a los jerezanos y jerezanas que el acceso al empleo en el Ayuntamiento, se lleve a cabo con un procedimiento público, abierto, transparente, eliminando los aspectos discriminatorios de la actual Bolsa de Trabajo”.

Para ello, “gracias al nuevo reglamento, el Ayuntamiento aplicará por primera vez en su historia, criterios de igualdad, mérito y capacidad, en aquellos procesos de contratación que se inicien con carácter excepcional y ante necesidades urgentes y necesarias”.

Asimismo, señala que “las convocatorias se realizarán con total transparencia, siendo publicadas en el BOP y en medios de comunicación de interés general, un aval que no se daba hasta ahora, ya que con la anterior Bolsa de Trabajo la ciudadanía no se enteraba de cuándo se iniciaba una contratación”.

En este sentido, el Gobierno municipal avanza que “cada una de las convocatorias de contratación contará con sus bases y baremo, estableciéndose si lo requiere el puesto una prueba”, aclarando con ello a las recientes declaraciones sindicales, que “en ningún momento se ha contemplado la entrevista como herramienta de selección de personal. La selección no va a estar presidida por valoraciones subjetivas, como pasaba antes”.

“Con la nueva regulación de la Bolsa de Trabajo, se pretende regularizar la situación de anomalía jurídica del documento que rige la Bolsa de Empleo desde el año 2002, que no garantiza que el resultado de la selección obedezca a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”.

Asimismo, “hay que recordarle a la CGT que, en numerosos casos, quien salía seleccionado para la contratación, no era el que estaba en los primeros puestos de la Bolsa, porque se creaban perfiles ex profeso hasta llegar a elegir un candidato que no tenía por qué estar entre los primeros. Por lo tanto, la anterior Bolsa en ningún caso garantizaba que el elegido fuese el que cumplía con más mérito y capacidad. Todo esto no volverá a pasar con la nueva regulación de la Bolsa de Trabajo elaborada por el actual Gobierno municipal”.

“El nuevo reglamento pretende, además, garantizar a la ciudadanía la posibilidad de poder acceder a las selecciones de personal en condiciones de igualdad y con estricto cumplimiento de los principios de mérito y capacidad”.

“Nos preguntamos si lo que molesta al delegado sindical de la CGT es que se acabe con este tipo de contrataciones que discriminaban a la ciudadanía e incluso a los que estaban inscritos en la anterior Bolsa de Trabajo”.