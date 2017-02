El Gobierno local lamenta el "absoluto desconocimiento" del PP sobre el caso de Sementales

El Gobierno municipal lamenta que el PP “demuestre un absoluto desconocimiento al manifestar que por el transcurso de los treinta años, automáticamente este bien pasara a ser propiedad del Ministerio de Defensa. Una afirmación que muestra un absoluto desconocimiento sobre la jurisprudencia que existe desde el año 2006”. Sobre este aspecto el Gobierno municipal señala que “existen sentencias, tanto del Tribunal Supremo, como de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, entre otras la del 21 de febrero 2006 o la del 14 de febrero de 2006, que establecen la procedencia de la reversión, aún después del transcurso de treinta años. En base a esta doctrina, jurisprudencia que parece desconocer este partido, se deja señalado que el transcurso de los treinta años en los que la Administración cesionaria debe emplear los bienes donados en el fin o destino para el que lo fueron propiamente, no libera o exonera a la Administración de continuar con el modo impuesto por la Administración donante o cedente”. Por ello, “el incumplimiento de dicha carga, incluso después de transcurridos los treinta años, permite el ejercicio del derecho de reversión sobre los bienes cedidos, derecho que el Ayuntamiento ejecutará ante los tribunales si fuera necesario”.En dichas sentencias se expone que a pesar del cumplimiento de los treinta años, procedería la reversión del bien ya que estaríamos ante donaciones modales que, como tal, no tienen regulación en la legislación administrativa sino en el Código Civil”. Lo que “evidencia que el PP desconoce las leyes que regulan las donaciones modales”. Asimismo, en base a la doctrina juridisprudencial expuesta, “si la administración cesionaria, es decir, el Ministerio de Defensa, hubiera seguido utilizando el Depósito de Sementales para el uso por el que fue cedido originariamente, el Ayuntamiento no podría pedir la reversión”. Sin embargo, desde el Ejecutivo local se recuerda que “el bien hace tiempo fue desafectado cuando se produjo el traslado de la actividad”.