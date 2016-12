El Gobierno central asegura que se busca una solución para el PTA

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, mostró ayer la predisposición del ejecutivo central a buscar una solución al Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA), cuya sociedad gestora se encuentra en concurso de acreedores ante la imposibilidad de devolver unas subvenciones estatales por unos proyectos que no llegó a terminar. No obstante, fue reacio a dar detalles sobre las posibles alternativas para este enclave industrial alegando que las administraciones públicas implicadas -tanto el Gobierno central como la Junta y el Ayuntamiento- deben trabajar de manera "coordinada" pero, sobre todo, con "prudencia".

Semanas atrás, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, instó al Gobierno central a buscar una "salida" al enclave agroindustrial. Sanz, en respuesta, dijo ayer que hay predisposición a ello pero reclamó que los "intereses políticos" queden a un lado. "Desde hace meses se están buscando vías de solución, que pasan por una visión generosa y rigurosa del PTA para que sea impulsado", explicó el representante del ejecutivo en la comunidad autónoma.

Las subvenciones que acabaron hiriendo de muerte a la sociedad que gestiona el polígono agroalimentario se circunscriben a dos proyectos que, a día de hoy, no están acabados. Por un lado, se proyectó la construcción del Centro Tecnológico del Vino y, por otro, un Contenedor de Empresas, ambos financiados con nueve millones en fondos estatales, que ahora han reclamado su devolución. La Junta lleva meses anunciando que se está barajando la posibilidad de que el PTA pase a formar parte de Tecnobahía, una sociedad de capital de la administración autonómica que gestiona parques industriales en El Puerto y Puerto Real. Sin embargo, para este traspaso requiere que, antes, se dé una solución a estas deudas. El delegado del Gobierno en Andalucía no quiso pronunciarse sobre esta posible vía instándole al ejecutivo autonómico que tenga "prudencia" ya que aún no están "definidas" las posibles alternativas.

Estas declaraciones las realizó Antonio Sanz antes de mantener un encuentro con representantes de la asociación agraria Asaja en la provincia donde, entre otros asuntos, se abordó la situación del PTA. También se abordaron las iniciativas que se pretenden financiar con fondos europeos a través de la ITI, "una oportunidad única para la provincia", según palabras del delegado de Gobierno.