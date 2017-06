"El Gobierno central no merece ser el escudo de la incompetencia del PSOE"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, mostró ayer su sorpresa por las declaraciones del gobierno municipal en relación al informe de Hacienda sobre el presupuesto 2017 de Jerez. El dirigente popular lamentó que "el Ayuntamiento intente buscar el escudo del Gobierno para plantear cuestiones que el Gobierno no ha pedido ni refleja en ningún documento". "El Gobierno siempre ha ayudado a Jerez y lo seguirá haciendo, por eso no merece ser utilizado como escudo de su incompetencia", dijo. En este sentido, reclamó al ejecutivo local que no dé información "que no responde a la verdad". Al tiempo que subrayó que en el informe de Hacienda no se habla "ni de ERE ni de despidos" e insistió en la necesidad de que el gobierno local "sea riguroso y no utilice el informe para la confrontación. Jamás hemos buscado la confrontación con Jerez".

En declaraciones a este medio, Sanz hizo hincapié en que el Ministerio tiene "como interlocutor exclusivo al Ayuntamiento". El delegado del Gobierno recalcó que el informe de Hacienda es "favorable" pero "debe cumplirse con la normativa". Por ello, instó al gobierno de Mamen Sánchez a "hacer los deberes". "Lamento que no se actúe con lealtad al Gobierno mientras el Gobierno sí lo hace", concluyó Sanz.

"Debe ser un estado de enajenación mental política", asegura Antonio Saldaña

Por su parte, desde el PP de Jerez informaron ayer a través de un comunicado de que "un informe de Intervención ha revelado que el PSOE tiene facturas por casi 100 millones de euros sin reconocer en el presupuesto del Ayuntamiento de Jerez". Los populares denunciaron que "un informe interno de la Intervención municipal, a solicitud del delegado de Economía, ha revelado un dato no conocido hasta el momento". "El Ayuntamiento de Jerez tiene facturas en el cajón pendientes de ser reconocidas en el presupuesto por importe de 99.607.233 euros, lo que supone un desfase de casi 58 millones más de lo que el PSOE contempló en el plan de ajuste comunicado a Hacienda", apuntaron. De esta forma, el PP detalló que "atendiendo al informe de la intervención municipal al que hemos tenido acceso, el plan de ajuste del PSOE contempla 40.020.050 euros de facturas sin reconocer en el presupuesto, pero la intervención municipal aflora 57.759.183 euros más no contemplados en el plan de ajuste".

Por estos motivos, el PP criticó ayer duramente que "esta información ha aflorado con la intención de querer culpar al Ministerio de Hacienda de los ajustes, incluyendo este importe de operaciones no reflejadas en el presupuesto, casi 100 millones de euros que hasta el momento el PSOE había mantenido oculto". "Este nuevo dato que se conoce es una muestra más de la falta de transparencia y el desastre en la gestión económica de Mamen Sánchez y el PSOE", aseguraron desde el partido ayer.

El portavoz municipal, Antonio Saldaña, también mostró ayer su asombro por los datos ofrecidos por el gobierno municipal en estos días. "El estado de nerviosismo por haberles cogido la mentira que tienen Galván, Mamen Sánchez y el PSOE en Jerez es tal que en tres días distintos han dado tres cifras distintas del análisis del informe de Hacienda", aseguró.

El edil recordó que "primero se echaban las manos a la cabeza diciendo que había que hacer un expediente de regulación de empleo, que había que reducir casi 9 millones... Después cuando se le desmontó la mentira y efectivamente se vio en el informe que no era así pues intentaron otra estrategia que era poco más o menos que ver fantasmas y que había personas que habían intentado manipular ese informe y demás. Típico de alguien que no sabe por dónde salir y que no sabe qué hacer". Al tiempo que añadió que "al día siguiente al ver que la mentira no cuajaba no se le ocurre otra cosa que sumar los ingresos y los gastos". "Sinceramente y con todos mis respetos, no puede ser más que un estado de enajenación mental política ya que vienen a decir que el presupuesto del Ayuntamiento de Jerez es de 240 millones de euros y que Rajoy quiere dejarlo en 160", aseguró Saldaña, manifestando que "estos señores sinceramente han perdido el juicio, ya no saben lo que inventarse y se están inventando cosas que no tienen ninguna lógico ni sentido. Los jerezanos que los estén escuchando se darán cuenta que estos señores no saben ni donde están de pie".