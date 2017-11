"Ningún Gobierno, y menos en crisis, ha invertido tantos recursos en tan poco tiempo"

Las diputadas nacionales del Partido Popular, Teófila Martínez y María José García-Pelayo, comparecieron ayer para hacer balance del primer año de Gobierno del PP de Mariano Rajoy y sus "consecuencias en la provincia de Cádiz y en Jerez". Durante su intervención, Teófila Martínez hizo hincapié en que algo "fácilmente constatable" es que "ningún Gobierno, y menos en un momento de crisis, ha invertido tantos recursos en tan poco tiempo". Como ejemplo de lo que ha significado el Gobierno de Rajoy para Jerez, la diputada nacional detalló que la ciudad entre 2008 y 2011 "dejó de recibir de la PIE (Participación en los Ingresos del Estado) unos 50 millones de euros, con lo que es eso significa en unos presupuestos municipales, aproximadamente casi un millón al mes". Sin embargo, desde 2012 "han ido aumentando esos ingresos de la PIE y el total hasta ahora de los ingresos de la PIE recibidos por Jerez son 248 millones".

Igualmente, recordó que la ciudad se ha beneficiado de 6,6 millones del Profea y de 250 millones procedentes de fondos de financiación de entidades locales. "O sea, que Jerez ha recibido en estos años de gobierno de Mariano Rajoy 505 millones de euros para su funcionamiento, además de los recursos propios provenientes de los impuestos municipales", aseguró.

La diputada dice que "la Junta de Andalucía, por el contrario, no está haciendo nada"

Mientras tanto, según Teófila Martínez, "la Junta de Andalucía, por el contrario, no está haciendo nada" a pesar de la "situación económica que venía arrastrando el Ayuntamiento de Jerez". En concreto, afirmó que la Administración andaluza "debe como mínimo a Jerez 18 millones de la Patrica (Participación en los Ingresos de la Comunidad Autónoma), que le vendrían muy bien al Ayuntamiento de Jerez y a los demás ayuntamientos de la provincia". En resumen, "mientras que el Gobierno de la Nación ha ido aumentando los recursos y ha ido aportando recursos extraordinarios de fondos de financiación de las entidades locales por valor de 250 millones de euros, la Junta no ha sido capaz de aportar 18 millones de euros de la Patrica. Es ridículo". "Con eso está todo dicho y se demuestra que el esfuerzo del Gobierno de Mariano Rajoy ha ido in crescendo a medida que iba mejorando la economía de nuestro país", subrayó la responsable del PP.

Teófila Martínez enumeró también otros proyectos que ya se están ejecutando o están previstos en la ciudad y que cuentan también con la aportación económica del Ejecutivo central. En este punto, recordó que la finalización de la obra de la nueva comisaría está prevista para octubre de 2018 y cuenta con un presupuesto de 4.480.000 euros. Igualmente, "el edificio de la Seguridad Social de la Tesorería ha salido a licitación por 10,5 millones y el 31 de octubre terminó el plazo para presentar ofertas. Con lo cual, en el momento que se adjudique la obra, en 28 meses estará terminado el edificio". "Son 10,5 millones comprometidos ya que van a generar puestos de trabajo igual que los de la comisaría", explicó.

La diputada nacional remarcó igualmente "el compromiso en materia cultural" del Gobierno con la Cartuja de Jerez, que "no lo hay en ninguna otra ciudad de Andalucía de una manera estable". Algo que se ha logrado gracias "al esfuerzo del anterior equipo de gobierno de Pelayo y que de media está suponiendo un millón o millón y medio de inversión, según los proyectos".

"Mientras esas inversiones son importantes para el funcionamiento de la ciudad, sería muy fácil preguntarle a los jerezanos cuántos proyectos de esa envergadura está ejecutando en estos momentos la Junta de Andalucía", zanjó ayer Teófila Martínez.