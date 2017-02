El Gobierno critica el "numerito"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió ayer que el juicio contra el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consellera Irene Rigau por la consulta independentista del 9-N se va a celebrar con todas las garantías pese a la concentración de independentistas a las puertas del alto tribunal, que describió como un "numerito" impropio de una democracia" con el que se falta el respeto al poder judicial.

Catalá aseguró, en una entrevista a la cadena Cope, que los magistrados actuarán con independencia, ya que "no es fácil generar sobre ellos una coacción", y recordó que la vista que comenzó ayer en Barcelona no es un juicio político. Por la tarde, en Valencia, el ministro afirmó que "si alguien incumple la ley, tendrá enfrente toda la fuerza del Estado de Derecho", pero pidió "no anticiparse" sino "confiar en el diálogo" y auguró: "No llegaremos a un escenario de conflicto".

"Se juzga a un dirigente que ha desobedecido, no a Cataluña ni a los catalanes", dice Zoido

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió por su parte que todo el mundo respete y colabore con la Justicia y subrayó que la vida de los ciudadanos no se paraliza por los procesos que afecten a sus gobernantes.

La número dos del Ejecutivo de Mariano Rajoy mostró el máximo respeto del Gobierno a la Justicia y rehusó hacer comentarios sobre la estrategia de defensa de los acusados, al tiempo que reiteraba la oferta de diálogo a los dirigentes de Cataluña confiando en que termine imperando "el sentido común".

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, señaló a su vez que "no se está juzgando ni a Cataluña ni a los catalanes", sino "a un dirigente político que ha desobedecido las decisiones del Tribunal Constitucional".

El líder del PSC, Miquel Iceta, se mostró convencido de que la justicia actuará con independencia, pese a la movilización de las entidades soberanistas a las puertas del TSJC. "Estoy convencido de que en el momento de dictar sentencia no se dejarán llevar por presiones", afirmó en rueda de prensa tras reunirse con la dirección del partido.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, mostró por su parte su "indignación" por el hecho de que se juzgue a los promotores de la consulta del 9-N: "Muchos nos sentimos juzgados", proclamó en una declaración institucional en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, justo antes de acompañar a Mas, Ortega y Rigau al Palacio de Justicia de Barcelona.

Puigdemont acusó al Estado de "judicializar" asuntos que deberían resolverse por la vía política y cometer "todo tipo de abusos para perseguir ideas", aunque advirtió de que encontrarán "la misma respuesta que encontraron tras la campaña de recogida de firmas" del PP contra el Estatut de 2006, "firmas a menudo convertidas en firmas contra Cataluña", añadió.

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos, Inés Arrimadas, replicó a Puigdemont que en España no se juzga a nadie por sus ideas y le instó a dedicarse a buscar soluciones para los catalanes, en lugar de a "intentar escenificar algo que no tiene futuro".