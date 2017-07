González Byass, Lustau y Tradición, los mejores entre los mejores del vino

Y los Oscar a la mejor bodega, al mejor enólogo de vinos generosos y al mejor vino fortificado son para González Byass, Lustau y Tradición. Los organizadores de la International Wine Challenge (IWC) acaban de dar a conocer la relación de los ganadores de los premios extraordinarios que otorga este prestigioso certamen, los campeones entre los campeones en los que Jerez vuelve a ocupar un lugar de honor. La prueba de la importancia de este concurso es que muchas bodegas suelen incorporar a sus etiquetas los premios obtenidos en las ediciones anuales del Wine Challenge.

González Byass salda su participación en el concurso con el máximo galardón al que puede aspirar una bodega, el 'Len Evans Trophy 2017' que la distingue como la firma más galardonada en las últimas cinco ediciones de la IWC. La casa del 'Tío Pepe' sucede de esta forma a Lustau, ganadora en la anterior edición de este trofeo, que ambas bodegas jerezanas ya tenían en sus vitrinas (González Byass ya lo obtuvo con anterioridad en 2009 y Lustau, en 2011).

González Byass y Lustau intercambian posiciones como mejor bodega del lustro y mejor enólogo

El intercambio de posiciones entre estas dos firmas jerezanas no acaba ahí, pues el enólogo de Lustau, Sergio Martínez, releva como el mejor enólogo del mundo en la categoría de vinos fortificados a su homólogo en González, Antonio Flores, que entró en la terna de finalistas que aspiraban a este título. El 'Fortified Winemaker of the Year' recae en el sucesor del ya fallecido Manuel Lozano, quien logró la hazaña de ganar por primera vez este premio durante siete años consecutivos.

En su honor, la organización del IWC decidió el año pasado establecer el 'Manuel Lozano Trophy' para el campeón de los vinos fortificados, galardón que en la edición de 2016 fue a parar a manos de González Byass con su 'Fino Cuatro Palmas' y en el que este año repite otra bodega jerezana, en concreto Tradición, con su 'Palo Cortado VORS'.

El Marco de Jerez no ha podido revalidar este año el premio al mejor vino del mundo -'Champion of Champions Trophy 2017'-, el campeón de campeones de entre todos los vinos participantes en el certamen que en la anterior edición recayó en "Harveys Amontillado VORS' de Bodegas Fundador y con el que se alza este año el champán 'Piper-Heidsieck Rare 2002'.

González Byass emitió ayer un comunicado en el que celebra la obtención del 'Len Evans Trophy 2017', "galardón que se entrega a aquellas bodegas que hayan alcanzado resultados destacados en las últimas cinco ediciones del International Wine Challenge".

En la misma nota, la firma jerezana recuerda que a este éxito se unen el 'Champions Trophy' logrado por 'Cuatro Palmas' y el 'Spanish Red Trophy', conseguido en este caso por 'Secastilla 2012', de la bodega Viñas del Vero de los González en Somontano.

Sobre la obtención del título a la mejor bodega del mundo en el último lustro, la casa del Tío Pepe señala que han sido decisivos los 11 trofeos, 30 medallas de oro, 28 platas y 14 bronces, así como las 21 distinciones 'Commended' logradas en las ediciones más recientes del International Wine Challenge y a las que se unen las cosechadas en la trigésimo cuarta edición de este certamen, en el que han participado alrededor de 15.000 muestras de todo el mundo.