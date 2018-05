González Byass acoge la final internacional del 'Tío Pepe Challenge'

González Byass acoge hoy la Final Internacional del Tío Pepe Challenge, competición que explora la diversidad y el potencial de los vinos de Jerez a través de cócteles creativos y rompedores. Trece de los mejores bartenders profesionales de todo el mundo se darán cita para descubrir las infinitas posibilidades de los jereces y demostrar su creatividad y talento a través de sorprendentes cócteles.

Edu Barrios, de Wine & Cocktail Master (Madrid), representará a España en la final internacional con 'Jerezade', a base de amontillado 'Viña AB' y el Brandy de Jerez 'Lepanto PX' con mosto de uva blanca, sirope de horchata y bitter de chocolate. El finalista español se medirá a Jonathan Rodríguez (Zanzíbar, Santiago de Chile) y 'Pepemanía'; L. Humberto Cano (W Hotel, Bogotá) que participa con 'Call me down'; Joao Vicente (Alto Bar, Berlín) y 'Jerez sin fronteras'; Federico Tomaselli (Porto Fluviale, Roma) y 'I am... I said'; Estefanía Rodríguez (Alquimista Cocktail Room, Puerto Vallarta) y 'Mestizo'; Samuel Wiktorsson, (Shibumi, Estocolmo) y 'The Sub-marine'; y Lucía Montanelli (The Dorchester, Londres) y 'Don Tío'.