'Gorrillas' y actos vandálicos en vehículos frente al hospital

Son casi las dos de la tarde, momento en el que se inicia la 'operación salida' de muchos pacientes y de parte del personal del Hospital. Un aparcacoches callejero -también llamados 'gorrillas'- hace aspavientos a cada vehículo avanza por la calle de Las Torres paralela a la carretera de Circunvalación, a escasos metros de la pasarela del hospital hacia la barriada. Hay huecos vacíos y vecinos que vuelven del trabajo para almozar, así que es hora punta. Este 'aparca' cuenta que lleva dos meses en Jerez, que es de origen rumano y que antes estuvo en El Portal. Reconoce que se están produciendo peleas con otros gorrillas, con los que rivalizan por esas bolsas de aparcamientos tan 'rentables' (entre comillas, porque viven de la voluntad).

Debido a esa competencia entre gorrillas, se han producido incidentes y en muchas ocasiones se pide a los conductores que paguen a dos 'aparcas'. "Hay algunos que llevan tiempo aparcando coches y quien quiera darles, que les dé un euro, pero que ahora encima te lo pidan dos...", denunciaba ayer un vecino. En realidad, el problema del aparcamiento en la zona viene de mucho tiempo atrás. Hay quien lo sitúa en el momento en el que se puso en marcha el parking de pago junto al complejo hospitalario. Hasta entonces, aquello era una explanadas. "En esta barriada no hay aparcamiento para los vecinos, pero desde primera hora de la mañana los trabajadores y los pacientes del hospital lo llenan". Además, hace unos meses se cerró el acceso para vehículos a la carretera que rodea el malogrado palacio de congresos que se mantiene hoy en ruinas. Por eso, el colapso de vehículos es enorme.

Entre los residentes existe una queja no sólo contra los gorrillas, sino también contra la propia actuación del Ayuntamiento a este respecto. Varios vecinos cuentan que la Policía Local apenas patrulla la zona. "Se ven de vez en cuando algunos, pero no les da tiempo a pararse para echar a los aparcacoches. A los únicos que la Policía viene a multar es a algún vecino que ha aparcado el coche en la acera", lamentan. Efectivamente, con sólo un paseo al mediodía por la zona se comprueba que es una práctica habitual. A menudo, colocando dos de las ruedas sobre zona peatonal, cuando no las cuatro.

Este asunto va de la mano de incidentes desagradables. El último, en la madrugada del pasado 28 de febrero. Rondaban las cuatro de la mañana cuando una o varias personas -hasta el momento no identificadas- colocaron una motocicleta bajo un bloque de la calle Pisadores y le prendieron fuego. En el primer piso dormía una familia a la que sorprendió la explosión. "Empezó a meterse una cantidad increíble de humo por una ventana que estaba medio abierta. Pensábamos que estaba ardiendo la casa", contaba ayer una de las afectadas, Ana María Villalba. Una semana después, aún no ha conseguido que su vivienda deje de oler a calcinado. "Hemos tenido que tirar toda la ropa que teníamos tendida, chaquetones nuevos y todo". El humo sobre la fachada se divisa varias plantas hacia arriba. "Vinieron los bomberos y la Policía, no tardaron, pero ninguno se dirigió a nosotros y se limitaron a decirnos que subiéramos a la casa a abrir todo para que se fuera el olor", denuncia esta afectada.

El pasado verano, además, un coche fue deliberadamente quemado en una de las plazas de la zona, denuncian otros vecinos. Y lo de 'deliberado' no es una suposición. "Es que volvieron a meterle fuego unos días después a los restos que habían quedado. Parecía un ajuste de cuentas o algo así, porque se ensañaron", subrayan. "En estas semanas han sido dos o tres motos, y a veces abren los coches para robar", añaden otros residentes. "Esta no es una mala zona, aquí no andas con miedo, pero últimamente han pasado estas cosas y queremos que haya más policía", cuentan desde Bellos Horizontes, que remitió el lunes una carta al Ayuntamiento con esta queja.

La pasada semana se reunió la Mesa Técnica de Seguridad del Ayuntamiento. Desde el gobierno local se lamentaba este lunes que la federación vecinal 'La Plazoleta 2.0', a la que pertenece 'Bellos Horizontes', no pusiera en conocimiento estos hechos. El delegado de Seguridad, Paco Camas, aseguraba el lunes que "la Mesa es el foro donde se establecen las estrategias coordinadas de Policía Local y Policía Nacional para prevenir incidencias". Polémicas aparte, el Ayuntamiento asegura que se va a reforzar la labor en Las Torres. "No hace falta que multen a los gorrillas, que aunque se pelean entre ellos a lo más que pueden llegar es a rayarte el coche. Pero que venga la Policía y les pida que se vayan, y si vuelven a aparecer entonces ya sí multarles. Si no, vamos a estar igual", se quejaba ayer otro vecino.