"Gran apuesta" por los barrios

"Hemos empezado en estos dos años y medio de gobierno, casi tres años que vamos a hacer en junio, por los barrios que estaban totalmente abandonados y en los que no se habían realizado actuaciones sobre ellos". Con estas palabras, la alcaldesa Mamen Sánchez resumió ayer las inversiones que el gobierno municipal está realizando en distintos puntos de la ciudad. Tal como destacó, "había una gran diferencia que, nosotros no queremos, entre ciudadanos de un barrio y otro, ciudadanos que tenían unos buenos servicios y otros que no tenían parque infantiles, ni se les asfaltaba ni se le cambiaba la iluminación". Por eso, Sánchez hizo ayer hincapié en que "lo que hemos querido hacer desde el principio es, lo que hay, repartirlo: un año le toca a uno de la iluminación, otro año le toca el acerado... Estamos haciendo esos planes integrales entre ayudas que nos vienen de la Diputación, planes de empleo de la Junta y el dinero propio del Ayuntamiento".

El Ayuntamiento estrenará el programa '72 horas' para realizar actuaciones rápidasLa asociación Palos Blancos reclama al gobierno "una gran bolsa de aparcamiento"

En este punto, aprovechando su visita de ayer a San José Obrero, la regidora socialista resaltó que "ahora estamos viendo ya ese resultado de ese trabajo". En concreto, la alcaldesa visitó, junto al teniente de alcaldesa de Participación, José Antonio Díaz, las obras de terminación de la urbanización del sector 30 'San José Obrero', 1ª fase. Un proyecto que, según detalló, se encuentra al 70% de su ejecución y cuenta con un presupuesto aproximado de 170.944 euros. Acompañada por un nutrido grupo de vecinos y de representantes de la asociación vecinal 'La Prosperidad' de San José Obrero, aseguró que "el gobierno ha cumplido su compromiso de retomar estas obras, que quedaron paralizadas por parte de sus promotores y que era necesario poner en marcha de nuevo, dado el estado de abandono que presentaba esta zona".

Tal como explicaron ayer desde el Ayuntamiento, el sector 30 está limitado por la avenida de Europa, la barriada de San José Obrero, la carretera de Guadalcacín y una serie de terrenos sin desarrollar al norte. Las obras que han retomado desde el gobierno local "se encontraban en un estado de total abandono, con situaciones de vandalismo y vertidos incontrolados, por lo que ha sido una de nuestras prioridades llevar a cabo el procedimiento de contratación de esta primera fase de obras y ponerlas en marcha para ejecutar las partidas que quedaron pendientes".

Se trata de un proyecto que está siendo ejecutado por la empresa Inur desde principios del pasado mes de octubre. Esta primera fase de las obras de terminación han incluido "la ejecución de un acerado en Camino de Espera que estaba pendiente de hacer, así como la recuperación de caminos de albero y de zonas verdes en mal estado, en las que se ha instalado una zona de juegos infantiles, dando así respuesta a las peticiones de los vecinos". Asimismo, se han realizado también trabajos de instalación de acometidas de infraestructuras de canalizaciones (redes de abastecimiento, saneamiento etc.).

José Antonio Díaz especificó también que "estas obras se suman a otras actuaciones que se han ejecutado o se están ejecutando en San José Obrero", entre las que citó el cambio de luminarias consistente en la instalación de cerca de "200 lámparas, o mejoras puntuales en el acerado, inclusive en la plaza de la barriada", recordando además que próximamente, "San José Obrero se verá beneficiada de la marea negra junto con Unión de San José y la segunda fase de San José Obrero, que llevaba desde el 86 sin asfaltarse". "Nuestro compromiso con los barrios no sólo es mejorar la estética, sino también la accesibilidad, la seguridad vial y responder a las demandas de los vecinos", añadió.

Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos 'La Prosperidad', de San José Obrero, Luis Neira, mostró ayer su satisfacción por el resultado de estas obras y por el cumplimiento del "compromiso preelectoral de la alcaldesa", dado "el estado total de abandono de esta zona", así como por otras actuaciones "que ha ejecutado el gobierno local en San José Obrero, como es el caso del nuevo alumbrado".

Mamen Sánchez y José Antonio Díaz continuaron ayer su ronda de visitas a barriadas reuniéndose con los vecinos de la zona y miembros de la junta directiva de Palos Blancos. Tal como explicó desde la asociación Jesús Palomo, el paseo "de más de dos horas de duración ha sido muy satisfactorio". En concreto, durante el encuentro de ayer "se le ha planteado la necesidad de atender las demandas y reclamaciones que la asociación le ha hecho por escrito en este último año y ha ido contestando a los diferentes temas que se han tratado". Para el colectivo vecinal "lo más importante es la reivindicación de una gran bolsa de aparcamientos en la zona, a ser posible detrás de la urbanización los Rosales, así como una marea negra de alquitrán en la zona del polígono Santa Cruz que da a la avenida de Espera".

También desde Palos Blancos "se le ha agradecido la mejora de la movilidad en el barrio, la puntualidad del transporte público y la reducción de los tiempos de espera" y se le ha trasladado que "queremos que el tren tenga parada en el Parque Atocha de Palos Blancos lo antes posible". Jesús Palomo explicó ayer que se le ha planteado al gobierno local también "la mejora de la limpieza en las calles y el mantenimiento del parque Atocha con más papeleras . Y se ha consensuado la ubicación en este parque de las máquinas de gimnasia del biosaludable, así como la necesidad de aumentar la seguridad de la zona, especialmente los viernes y sábados noche".

Desde la asociación de Palos Blancos aseguraron ayer que "mención aparte tuvo la problemática de las cinco comunidades de vecinos de las calles Menta y Yerbabuena, dedicándole la alcaldesa gran tiempo en escuchar a los vecinos afectados por esta privatización parcial". Por último, reivindicaron "la apertura al público del Parque de Jardines del Altillo y la mejora del único espacio deportivo existente en la zona, detrás del padel de Jacaranda". "Estos fueron en resumidas cuentas los temas tratados en este fructífero encuentro con la primera autoridad municipal", agradeció ayer Jesús Palomo.

Mamen Sánchez también adelantó ayer que, con la aprobación del próximo presupuesto, el gobierno local tiene previsto la puesta en marcha para los barrios "de un programa que se llama 72 horas para esos pequeños detalles, no grandes obras, que se van encontrando los vecinos en el día a día de su vida en el barrio". Por ejemplo, cuando "abre la puerta de su casa y se puede encontrar esa loza levantada, ese árbol caído o cuando va a la parada de autobús... es un servicio que en 72 horas le tienen que arreglar a los ciudadanos ese problema pequeño y puntual que tiene". La alcaldesa destacó, además, como dato importante que el servicio "lo va a tener el Jerez urbano y el Jerez rural" y para ello se destinarán "casi 500.000 euros de inversión. No es sólo que mejoremos las condiciones de vida de los ciudadanos sino que además, tengan una respuesta rápida". Se trata de una propuesta 'copiada' de la capital andaluza. "Sevilla lo estaba trabajando y el delegado José Antonio Díaz se sentó con los delegados de Sevilla. Hemos visto que la actuación es buena y rápida y si las cosas funcionan en otro sitio, es bueno que la traigamos a la ciudad", resaltó la alcaldesa.

Por su parte, el delegado José Antonio Díaz también avanzó otras actuaciones que se llevarán a cabo próximamente en la ciudad. "Ya estamos culminando seis lotes de mejoras de acerado para La Granja, la zona de residencial Chapín, la Cuesta del Mopu y la barriada del Mopu, la urbanización La Cartuja, Federico Mayo y la avenida Blas Infante", apuntó, señalando que la inversión rozará el medio millón de euros. En este punto, el edil socialista subrayó que "Jerez estaba en su momento abandonada y con este tipo de actuaciones que estamos haciendo en los barrios estamos poniéndola al día, en funcionamiento y poniendo Jerez en marcha para aumentar la calidad de los ciudadanos en el día a día". "Lo estamos haciendo con las infraestructuras pero también lo vamos a hacer con los servicios públicos, como con los autobuses", aseguró. Por último, José Antonio Díaz resumió que "esa es la gran apuesta, el cambio que ha existido durante estos tres años de gobierno. Se están viendo los frutos de ese trabajo intenso del gobierno no sólo gracias a los presupuestos sino también al priorizar las necesidades básicas de los ciudadanos".