Grandes ejemplos de buena retablística

Continuamos con la dicotomía entre lo bueno y lo bonito. Varios retablos cerámicos pueblan las calles de Jerez, referentes a las cofradías del Jueves y del Viernes Santo, con ese mágico intermedio de la Madrugada que, también, abre las perspectivas artísticas de esta modalidad de representación devocional.

Puede que a todos los buenos observantes de nuestro patrimonio ciudadano le haya llamado la atención el retablo que existe en la Plaza de Escribanos, adosado a la pared de la iglesia de San Dionisio. Quizás llame la atención por su espectacularidad; se aparta manifiestamente de lo que estamos acostumbrados en este tipo de piezas. Su estructura se ha visto, en esta ocasión, magnificada por la espectacular orla que envuelve la pintura de la impresionante imagen del Mayor Dolor. Ese tipo de orla, pintada, que habitualmente enmarca la mayoría de los retablos que encontramos en nuestras calles, tiene aquí un sentido casi escultórico. Se trata de una bella enmarcación a base de yeso vidriado, con lo que la realidad física del ornamento se potencia y llega a ser espectacular. En este caso, aquello de lo bonito que hablamos anteriormente y con ocasión de algunas otras piezas, llega a manifestar su más profundo sentido. El retablo en sí, lo realiza Antonio Kiernan Flores - uno de los más significativos pintores ceramistas -, en 1952 y se lleva a cabo en la Fábrica sevillana de Santa Ana. Responde a la tipología clara de este autor, con adornos de angelitos y fondos acertadamente conjugados con el resto de la composición. La fidelidad al modelo deja entrever algunos desajustes debido a la propia realidad artística de la Virgen que representa. Ésta tiene una potencia creativa que no siempre es fácil conseguir, en cuanto a la narración exacta de sus bellas y expresivas formas. De todas maneras, el conjunto es muy atractivo y nos hace considerar que estamos ante uno de los más bellos retablos cerámicos de Jerez.

Existe un azulejo que, a mí, personalmente, me gusta, a pesar de las muchas circunstancias estructurales que lo envuelven. Es el de la iglesia conventual de Santo Domingo y que representa la portentosa y dulce imagen del Señor de la Oración en el Huerto junto al Ángel.

Es una pieza firmada por con las iniciales AM en la parte superior izquierda. Primer gran enigma. La mayoría de los pintores ceramistas firmaban sus realizaciones en la parte inferior. Además, se trata de un retablo salido de un buen pintor como lo atestigua la fidelidad al modelo, así como el solvente manejo de los elementos pictóricos y cerámicos. Levanta duda, así mismo, que la estructura formal no responde a la estética de los pintores al uso. Tiene esta pieza, también, una curiosa malformación en la colocación de la loseta que corresponde al cuerpo del Cristo. No obstante es una obra muy interesante, debida a un pintor de absoluta dimensión artística. Lástima que se encuentra bastante deteriorado.

Escribiendo de la mágica Noche de Jesús, no podíamos dejarnos atrás el retablo que nos presenta la imagen portentosa del Nazareno de Cristina. En ese patio que congrega la Madrugada Santa jerezana a una marea morada de túnicas nazarenas ensoleradas en la historia, se levanta un retablo cerámico que nos muestra a Jesús vestido con su túnica de las avefrías.

Lo firma Manuel Castellano, en 1997y, creo, que puede ser una de sus mejores piezas de esta modalidad artística. Jesús aparece con la bella cruz de carey , mostrándonos su expresionista y particular rostro lleno de esa dulzura y resignación que atrapa. La pieza se completa con unos fondos apastelados que dejan entrever una estilizada imagen de la capilla que se encuentra en el viejo campo de San Sebastián.

Una de los retablos más interesantes que existen en Jerez es el del Santo Crucifijo de la Salud que se encuentra en la calle San Miguel. Para mí es uno de los mejores y responde al genio creador de uno de los más significativos pintores ceramistas: Facundo Peláez. Un artista importante dentro del gremio al que acudían todos buscando sus infinitos recursos y sus modelos iconográficos. Es el autor de esos fondos nebulosos que tanto éxito tuvieron y que patrocinaron unas maneras que hicieron historia.

El de Jerez es un bello retablo enmarcado con una curiosa orla donde aparece una particular numeración romana. El Crucificado de Arce se levanta ante un paisaje amurallado con el típico fondo de nubes. Lleva la leyenda evangélica" Yo cuando fuere levantado de la tierra atraeré a todos". El Santo Crucifijo aparece en todo su esplendor artístico, dejando constancia, con ello, que su autor es un artista importante en la materia.