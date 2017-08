Gregory Kunde abre hoy el festival "con gran honor"

"Es un gran honor para mí". Esta es la dedicatoria que el tenor norteamericano Gregory Kunde dejó impresa ayer en una bota de González Byass. Lo hizo en vísperas de su recital de apertura del IV Tío Pepe Festival, que ofrecerá hoy jueves, a las 21,30 horas, en los Jardines de Villa Victorina. El prestigioso tenor visitó la bodega junto al presidente de la firma vinatera, Mauricio González-Gordon. Después de recorrer los rincones más emblemáticos e históricos de la bodega, y acompañado de su mujer, la soprano Linda Wojciechowski, y el pianista José Ramón Martín, Gregory Kunde se mostró entusiasmado y con muchas ganas de abrir un festival que se ha convertido en una de las citas de referencia en la temporada de verano en España. "He podido pasear por la ciudad y estoy encantado. Es un gran honor para mí abrir el Tío Pepe Festival este año. Estoy muy feliz por ello y por poder, además, compartir algunos duetos en el escenario con mi mujer", declaró Kunde ante la prensa.

El tenor de Rochester ha preparado un estimulante viaje musical para este concierto. En una de las dos únicas citas que ofrecerá este verano en España, el tenor norteamericano dedicará una primera parte de su espectáculo al bel canto, con arias de conocidas óperas de Verdi, Puccini o Leoncavallo, y una segunda, a populares composiciones que en su día interpretaron grandes como Frank Sinatra y Barbra Streisand, y que fueron, en su mayoría, algunas de las piezas más aplaudidas de musicales tan emblemáticos en Broadway, como 'West side story' o 'El fantasma de la ópera'.

A sus 63 años, Kunde es una de las grandes voces del panorama lírico internacional y una figura habitual en las temporadas de los mejores teatros del mundo, donde no deja de cosechar éxitos y aplausos. La selección musical del IV Tío Pepe Festival, promovido por González Byass y que ha sido galardonado como 'Mejor Experiencia Enoturística 2016' con una mención especial concedida por Acevin, se completa con arias de óperas como 'Tosca', 'I Pagliacci' y 'Otello', libreto este último que Gregory Kunde interpreta en uno de los grandes templos mundiales de la ópera como es el coliseo londinense.

De esta forma, con el exclusivo espectáculo de Gregory Kunde quedará oficialmente inaugurado el IV Tío Pepe Festival, que se desarrollará hasta el lunes 14 de agosto. Un evento que supone una experiencia sensorial múltiple que combina cultura, vino, gastronomía y tradición en el espacio privilegiado de las Bodegas González Byass. En este sentido, y coincidiendo con este concierto, el IV Tío Pepe Festival iniciará una importante vertiente solidaria que se extenderá en los próximos años. En esta ocasión, destinará una parte de la recaudación del espectáculo a la Asociación Española contra el Cáncer.

Mañana viernes, 11 de agosto, será el turno del Dúo Dinámico (patio de la Tonelería, 21,30 horas), que están celebrando su 50º aniversario, hablan de toda tu vida. Será un concierto muy especial en el sentido en que, en cuanto a que la gente que significó algo importante en su momento, aquellos que lo tienen como referencia e incluso los más jóvenes, -ya que la formación se incluye hoy en el programa de festivales indies-, van se a reencontrar con toda una época y toda una vivencia. Manuel de la Calva y Ramón Arcusa van a ofrece un "show con lo mejor de nuestra trayectoria artística y que el público va a recibir como un recuerdo de su vida. Vamos a cantar esas canciones que todos esperan que cantemos, ni más ni menos", apuntan los artistas.

Miguel Poveda actuará el 12 de agosto (patio de la Tonelería, 21,30 horas). "Un flamenco universal, un artista que siempre, no sólo nos ofrece un espectáculo en el que se entrega completamente en el escenario, sino que para Jerez, y como hace siempre, ofrecerá alguna sorpresa", adelanta el director artístico del festival, Francisco López. Cantaor de flamenco e intérprete de otros géneros musicales con los que enriquece su trayectoria artística en una búsqueda constante en su obra, Miguel Poveda se interesa por ir más allá de la imagen tópica del cantaor al uso.

La prestigiosa soprano e intérprete de jazz, blues y otros géneros musicales como góspel y espirituales Barbara Hendricks llegará el 13 de agosto (Jardines de Villa Victorina, 21,30 horas). Ofrecerá un espectáculo que es un compendio de toda su carrera y en el que regalará un repertorio trufado de jazz, góspel, espirituales y, por supuesto, lírica. El programa va desde 'Down in Mississippi' a 'Dark was the Night', pasando por Glory Halleluja, Strange Fruity Amazing Grace.

Miguel Bosé (14 de agosto, patio de la Tonelería, 21,30 horas)cerrará esta IV edición del Festival que forma parte de su gira 'Estaré', un proyecto único en la carrera del icónico artista, un espectáculo que muestra a Miguel Bosé como nunca antes se le ha escuchado y visto sobre un escenario, donde interpreta algunas de las canciones fundamentales de su carrera reinterpretadas en formato acústico.

A la oferta musical se añade, y no como algo complementario sino como uno de los elementos constitutivos del festival, la oferta gastronómica, que tiene el mismo desarrollo que la parte artística. Con las Cenas de las Estrellas el público podrá disfrutar de la buena cocina de los chefs de Estrella Michelin Óscar Velasco de Santceloni (**), el 10 de agosto; Ricardo Sanz de Kabuqui (*), el 11 de agosto; David García del Corral de la Morería (*), el 12 de agosto, y Mario Sandoval de Coque (**), el 14 de agosto. Asimismo, existe la alternativa del Tío Pepe Festival Club, que permite que una vez concluido el concierto, y antes de su inicio, se puedan tomar unas tapas y unas copas, con música en vivo.