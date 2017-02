Guitarras de La Granja

Hasta que el jurado del concurso del Falla no dicte sentencia, Francisco 'Chico' Castro y Manuel Otero son oficialmente rivales, aunque ellos se sienten amigos o hermanos de distinto disfraz. Ambos, jerezanos, afrontan esta semana la recta final del certamen de agrupaciones. Chico acudía ayer a la entrevista pocas horas después de desplegar su espectacular 'punteo' sobre las tablas del coliseo gaditano con 'La azotea', comparsa de los varias veces ganadores 'Carapapas'. Otero hará lo propio esta noche, a partir de las 21 horas, con 'Los camballá'. A pesar de que son días de presión, llegan relajados al último compás. "Nosotros nos marcamos llegar a semifinales porque tenemos a dos autores que no están consagrados", explica Otero, que ha pisado la Gran Final los dos últimos años. "Nosotros sí estamos más pendientes, no te puedo decir otra cosa", apunta Chico.

Ambos son productos de un tiempo concreto en Jerez, los 80 y los 90 -Castro es algo más joven- en los que el carnaval se vivía en la ciudad de otra forma. Eran años de peñas carnavalescas en las barriadas, de iniciativas que inculcaron la fiesta. Uno de ellos, Castro, nació en La Granja aunque hoy reside en Rota, y el otro, Otero, aunque se crió en San Miguel, vive hoy en la misma barriada donde se fraguaron 'Los pioneros', uno de esos lugares sagrados del papelillo en Jerez que hoy no existe.

En los días de cábalas, en los que los mentideros del carnaval se colapsan de rumores sobre quiénes pasarán o no, ambos guitarristas sacan un rato para reflexionar sobre el carnaval de su tierra, de Jerez. La pregunta clave es si hay posibilidad de que vuelvan a sonar los compases de una comparsa puramente jerezana. "Gente hay", dicen ambos, que sin embargo lo ven muy difícil. "Los que estamos ahora mismo en Cádiz en grupos importantes, nosotros dos y Alberto Domínguez, además de varios que dan el nivel, tiene que ser que nos veamos sin un grupo, porque si se vuelve sería para competir, y nosotros en realidad ya estamos compitiendo", dice Otero.

"Yo creo que el grupo de Jerez, aquel de 'Durse y reondo', de los que acabaron llegando a la final, no va a volver. Y lo digo yo que no me puedo incluir porque no salí con ellos. Esa fila de delante era de 'cantaores', ese estilo no lo veremos más", se suma Castro. ¿Por qué? "Porque eso no lo llevan aprendido los que van saliendo ahora de Jerez, que cantan muy muy bien, pero es que los componentes de 'Durse y Reondo' lo habían mamado", añade Otero. De hecho, este verano, al director del mítico grupo, Miguel Ángel Romero, le volvió a picar el 'gusanillo' y planteó una vuelta de los veteranos, que finalmente no salió bien. La última reunión pura del grupo, en 2002, se saldó con un 'áccesit', o lo que es lo mismo, estuvo a punto de llevarles a la final. "Pero cada año que pasa es más difícil", insisten ambos.

Lo que queda por delante de concurso, además de los nervios por el desenlace de lo que decida el jurado, significa disfrutar, mucha calle y muchos contratos. Por ahora, ninguno tiene nada cerrado para cantar en Jerez, algo que les encantaría. "Es cantar en tu tierra, eso siempre te encanta". Los jerezanos tiene la oportunidad, a corto plazo y por medio de una pantalla, de quedarse boquiabiertos con su arte. Pase lo que pase, para ellos, llega otro feliz carnaval.