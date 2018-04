"Hace dos años y medio habríamos dejado de hacer acciones en el extranjero"

Diputación y las Cámaras de Comercio de la provincia estrenaron en el año 2017 una alianza diseñada para fomentar la salida de pequeñas y medianas empresas a mercados internacionales. La concertación se plasmaba en un convenio donde se establecía el siguiente acuerdo financiero: las Cámaras de la provincia aportaban fondos europeos Feder, captados del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente y asignados al Plan Internacional de Promoción de la Cámara de España, y Diputación transfería fondos propios. En esta edición inicial se invirtió un millón de euros; un presupuesto que crecerá este año -hasta los 1,2 millones, según ha cifrado la presidenta de Diputación, Irene García, tras la firma de los convenios que renuevan esta colaboración en el año 2018. En el acto de firma de los documentos han intervenido los presidentes de la Cámara de Comercio de Jerez, Javier Sánchez Rojas; de la del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy, y el secretario general de la Cámara de Comercio de Cádiz, Miguel Urraca.

Irene García recuerda que Cádiz es la tercera provincia andaluza en exportaciones y que esa vocación de comercio exterior tiene que trasladarse a las pequeñas y medianas empresas. En 2018, según destaca la presidenta de Diputación, se contemplan tres sectores estratégicos: el turístico -con presencia ferias como la ITB de Berlín, la World Travel Market de Londres, la Fair Media de Suecia o la SKAL de Kenia-; el naval, a través de la participación en la APM de Singapur o la SMM de Hamburgo; y el agroalimentario, con misiones directas en mercados de China o Estados Unidos.

La presidenta de Diputación valora la predisposición de las Cámaras a la hora de establecer una planificación común junto al personal técnico del IEDT. Unas previsiones que no sólo atienden directrices estrictamente comerciales, sino que se fortalecen con la denominada agenda institucional. La presencia de Diputación favorece que los contactos no se limiten a las Oficinas Comerciales sino que se amplíen, incluso, hasta los titulares de cada Embajada. Una apertura que, a tenor de la dimensión de las Pymes, no podrían obtener con medios propios.

Javier Sánchez Rojas explica con claridad que "hace dos años y medio la Cámara de Jerez habría dejado de realizar acciones internacionales si no fuera por la Diputación. Y además, todo el que prueba repite". El presidente de la Cámara jerezana precisa que el índice de matrículas de las empresas de su demarcación que optan por el mercado exterior ha crecido entre un 10 y un 15 por ciento.

El acuerdo establece diferentes líneas de actuación: misiones comerciales directas integradas por empresas de la provincia que visitan los denominados mercados-objetivo; misiones inversas, consistentes en la estancia de posibles socios de negocio en la provincia de Cádiz; así como el desarrollo de jornadas, ferias y encuentros profesionales.