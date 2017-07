"Hacienda no era consciente de lo que nos pedía en su primer informe"

-al final se ha aprobado un presupuesto que apenas difiere del que se llevó a pleno hace poco menos de tres meses. ¿Ha sido un éxito del ejecutivo o es que no era tanta la incidencia del informe del Ministerio de Hacienda tal y como se aseguró en un principio?

-Para mí es un éxito rotundo del gobierno municipal porque se ha contrastado es que nuestras cifras son las que se mantienen, con el matiz de declarar indisponible 3,2 sobre 260 millones. Se ha demostrado que hemos hecho las cosas bien. Y no es una cosa de que se fuera más o menos alarmista sino que fue un informe del interventor en el que se advirtió de las consecuencias. Ya lo dijimos, el Ministerio no era consciente de lo que nos pedía. Por eso le pedimos esas reuniones porque estábamos convencidos de que habíamos hecho unos presupuestos realistas; creíamos en nuestras cifras y las hemos defendido hasta el final. Pero sí tengo que decir que esto no es solo un éxito del gobierno sino de la ciudad y de los grupos de la oposición que iban con nosotros porque quiero creer que no había una mano en el Ministerio que nos impedía aprobar el presupuesto; ha tardado demasiado para, al final, dudar de unos determinados ingresos. A Hacienda le ha faltado la agilidad que se merece la quinta ciudad de Andalucía.

-¿Le faltó documentación a Hacienda donde se justificaran las previsiones?

-No. Pero no ha venido mal el que nos dieran la oportunidad de reunirnos a posteriori porque hemos podido explicarles la situación real en la que se encuentra el Ayuntamiento. Ahora bien, cuando se mandan unos presupuestos a Madrid, se utiliza una plataforma informática que es poco flexible porque no puedes incorporar documentos explicativos, pero para eso están las reuniones. Nosotros le pedimos que nos recibieran pero nos dijeron que no hacía falta. Ahí ha habido un fallo del Ministerio y han pecado de falta de agilidad.

-¿Considera que ha podido haber partidismo?

-Quiero pensar que no. Es cierto que el trato con el Ministerio es bueno ya que son reuniones que pueden llegar a ser tensas en algunos momentos pero Hacienda ha sido compresivo y se ha logrado el objetivo de sacar estas cifras muy necesarias para la ciudad.

-¿No debería hacer el gobierno autocrítica ya que llegó a decir que Hacienda le obligaba a ejecutar un nuevo ERE?

-Nosotros salimos con un informe del interventor que trasladamos a todos los grupos donde se detallaba lo que implicaba el informe de Hacienda. No sé si algún mensaje salió bien definido o algunos medios de comunicación no lo plasmaron bien. Nosotros dijimos claramente que no íbamos a hacer ningún ERE pero que, con el primer informe del Ministerio, se pedía un recorte del 5% en los gastos de funcionamiento del Ayuntamiento. Y no hay que olvidar que el recorte entre 84 y 90 millones no lo decíamos nosotros sino el interventor. Pero, insisto, quiero creer que el Ministerio no tenía conocimiento de la magnitud del informe que estaba haciendo. Puede ser que este se hiciera por partes entre varios técnicos y que luego, como un puzzle, se uniera.

-Bien es cierto que Hacienda le da un tirón de orejas sobre el procedimiento de elaboración del presupuesto al entender que se da por hecho de que algunos créditos no se podrán ejecutar...

-No hay que olvidar que un presupuesto es una previsión de ingresos y gastos. Pero me da la sensación de que eso es algo que se ha metido para no darnos la razón en todo tras demostrarse que hemos dicho la verdad. Un ejemplo, ayer supimos que tenemos la posibilidad de cobrar un ingreso por plusvalía e un millón de euros que no estaba previsto y que desbloquear, incluso, algunos créditos declarados no disponibles.

-Lo cierto es que han sacado adelante un presupuesto sin un voto en contra...

-Creo que es algo histórico por lo que se demuestra que somos el gobierno de la transparencia y del consenso. No hay en Jerez que logre unir a cuatro de cinco partidos. Creemos en el trabajo de equipo y creemos en la colaboración con el resto de partidos. Esta vez hemos sido cuatro pero ojalá hubiéramos sido cinco pero el PP ha optado por no trabajar por la ciudad.

-¿Cómo interpreta la abstención del PP?

-La estrategia que están siguiendo de desearle el mal a la ciudad porque entienden que a ellos le irá bien les está saliendo mal. Aunque no quieran reconocerlo, se demuestra que los presupuestos no son tan malos como decían. Se ha podido comprobar que es el presupuesto más inversor de los últimos años y no han podido encontrar más argumentos que la pataleta que tuvieron cuando intentaron que no se debatiera en el pleno. Yo le sigo tendiendo la mano al PP para que colabore en los presupuestos de 2018.

-Sin embargo, el PP le acusa de que no le ha entregado información alguna sobre el presupuesto...

-El presupuesto es el mismo que el de hace tres meses, excepto con las alegaciones del Ministerio. Ellos podrían haber venido a mi despacho a consultar lo que quisieran. ¿Cuántos concejales han venido a mi despacho o a la secretaría? La respuesta es cero. En esta legislatura se le ha mandado más documentación que en los cuatro años que ellos gobernaron con mayoría absoluta.

-Se ha aprobado un presupuesto con 10 millones en inversión gracias a los fondos europeos Edusi, que obligan a empezar a ejecutarse en este año. ¿Hasta qué punto puede afectar que se haya aprobado un presupuesto a mediados de año?

-Ese es el temor que teníamos porque nos han restado tiempo. Las inversiones de los fondos Edusi tienen que estar adjudicadas a finales de año y esperemos que podamos ejecutar la mayor parte. Eso sí, ya hemos adelantado el trabajo en muchos pliegos para tenerlos listos cuanto antes pero nos toca seis meses de muchísimo trabajo porque los fondos Edusi no pueden adjudicarse mediante procedimientos de urgencia y tienen una tramitación más larga al tener que publicarse durante 45 días en el Boletín Oficial de la Unión Europea.

-¿Pero hay riesgo de que alguna no dé tiempo a ejecutarse y, por ende, se pierda? La partida para adquirir nuevos autobuses se declara, por el momento, no disponible..

-No. El pliego para adjudicar la compra de autobuses está muy adelantado pero estos no se tienen que pagar hasta el año próximo. No hay ningún riesgo.

-Uno de los grandes caballos de batalla con Hacienda ha sido el gasto de personal...

-Hemos podido demostrar al Ministerio que la subida en el capítulo de personal se debe a gastos extraordinarios porque hemos rebajado sueldos gracias a un nuevo esfuerzo que ha realizado la plantilla para cumplir con el plan de ajuste. Y, por primera vez en 30 años, podemos hacer una convocatoria pública para plazas de funcionarios.

-Por otro lado, se ha realizado una notable reducción en el importe de las facturas en el cajón pero debido a un ajuste contable. ¿Qué se va a hacer para reducir estos débitos en próximos años pues el Ayuntamiento está obligado a no tener más de 26 millones de euros pendientes, según el plan de ajuste?

-Estamos obsesionados con este tema desde que comenzó la legislatura porque nos encontramos con 80 millones en opas y otros 20 que ni siquiera aún lo eran. Las opas no es más que una señal más de los problemas que tiene este ayuntamiento y para atender estos pagos se ha aumentado en el presupuesto el fondo de contingencia. Nuestro plan pasa por incrementando este fondo año a año en un 15% para ir atendiendo estas obligaciones, que eso sí, la hemos reducido en 43 millones. El objetivo es que desaparezcan en 2033 porque en un ayuntamiento con 1.000 millones de deuda hay que hacer los planteamientos a largo plazo. Hacerlo en un plazo inferior es, a día de hoy, inviable.

-La deuda con los proveedores sigue siendo la asignatura pendiente. Los adeudos están en máximos, al igual que el periodo medio de pago...

-Sigue en unas cuantías elevadas pero los planes de pago con los proveedores se están cumpliendo, por lo que no estamos recibiendo quejas. La muestra es que hemos ganado credibilidad y se han acabado las protestas en la puerta. Uno de los objetivos que nos marcamos fue contar la verdad a la gente por lo que se citó a los proveedores y se les ha presentado planes de pago. Le puedo asegurar que el 90% de ellos está muy contento. Es verdad que hay magnitudes que son difíciles de mejorar como el periodo medio de pago cuando este gobierno ha apostado por el empleo público con la internalización de servicios. El capítulo 1 [personal] tiene prioridad sobre el resto por lo que dificulta bajar el periodo medio de pago pero confiamos que en próximos meses se pueda rebajar con el trabajo que estamos haciendo con las 'opas'. Para mí, lo importante no es la cifra de deuda en sí sino pulsar la opinión de los acreedores. Un ejemplo es el Consorcio de Bomberos, al que no se le pagaba nada por lo que la deuda fue aumentando año a año y a finales de 2015 llegamos a un acuerdo que se está cumpliendo. Lo mismo pasa con las pedanías, a las que se le debía más de siete millones. Podemos decir que en 2016 es la primera vez que han recibido el 100% de las transferencias y se ha reducido la deuda en 2,5 millones. Por lo tanto, al tener que afrontar deuda también nos impide mejorar el periodo medio de pago, una magnitud que, por cierto, no se arregla en dos años sino que necesita mucho tiempo.