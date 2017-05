Hacienda espera tener "en días" el informe del presupuesto municipal

El Ayuntamiento aún no cuenta con el beneplácito del Ministerio de Hacienda para el presupuesto municipal de este año, por lo que aún no ha podido entrar en vigor. De hecho, días atrás se recibió una comunicación del Gobierno central reclamando información complementaria para poder acometer el análisis de las previsiones contables remitidas por el Consistorio jerezano. En esta tesitura, el ejecutivo local le reprochó ayer al Ministerio que aún no haya contestado al asegurar que este "retraso" "perjudica la acción del gobierno" al no poder acometer algunos proyectos que requieren de la asignación de crédito correspondiente.

Horas más tarde, y tras una petición realizada por este periódico, fuentes de Hacienda aseguraron que en "unos días" enviarán el informe sobre la previsión contable de este ejercicio. Asimismo se apuntó desde el Ministerio que no ha podido contestar antes ya que se requirió una serie de datos al interventor municipal que eran "necesarios" para la elaboración de su análisis.

Las fuentes consultadas, eso sí, no adelantaron el sentido que tendrá el informe del Ministerio de Hacienda. No en vano, su visto bueno es necesario para que el documento pueda entrar en vigor. En el caso de que su contestación sea positiva, el gobierno municipal tendrá que volver a llevar el presupuesto a pleno para su aprobación definitiva -en esta sesión también deberá responder a la única alegación presentada a la previsión propuesta-.

La mañana de ayer comenzó con la alcaldesa, Mamen Sánchez, reprochándole a Hacienda que aún no haya informado en una comparecencia junto a casi todos los integrantes del ejecutivo local en el centro de formación El Zagal. En ella anunció que se ha remitido una carta al gabinete del ministro Cristóbal Montoro para que, cuanto antes, se pueda celebrar una reunión donde abordar las dudas que haya en torno al documento. "Nosotros hemos cumplido con el compromiso de tenerlo listo en el primer trimestre; ahora tienen que ser ellos los que lo cumplan y no pueden castigar así a los que hemos hecho el trabajo", aseveró la regidora. Según Sánchez, lo "razonable" es que hubiera contestado en un plazo no superior a 30 días pero ya ha transcurrido casi dos meses. El presupuesto se aprobó el pasado 7 de abril y, días más tarde, se remitió a Madrid.

Fuentes del Ministerio consultados por este periódico indicaron que se están cumpliendo con Jerez los "tiempos habituales" que con otros ayuntamientos. En este sentido explicaron que han sido dos las causas por las que aún no se ha emitido el informe. Para empezar, explicó que el presupuesto municipal se ha entregado con el ejercicio "ya empezado", una circunstancia que ha provocado una "acumulación de trabajo" en el Ministerio puesto que también se han recibido en la misma fecha las cuentas de otros ayuntamientos. Y la segunda causa es que se ha requerido de información complementaria al interventor municipal para poder elaborar el informe.

En cambio, el delegado de Economía, Santiago Galván, aseguró que la documentación requerida "ya la tiene" Hacienda desde antes del requerimiento. Entre los documentos solicitados se encuentra un informe sobre plan de ajuste que asegura estar "enviado" desde antes de aprobarse el presupuesto.