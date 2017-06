Hacienda exige otra forma de hacer el presupuesto

Aunque le dé el visto bueno al presupuesto municipal de este año, el Ministerio de Hacienda hace varias advertencias al ejecutivo local. Para empezar, aunque destaca que se reduzcan las facturas en el cajón -aquellas obligaciones que no están reconocidas- le señala que debe emprender una "política activa" para acabar con esta práctica. Y le demanda, además, que modifique su modus operandi en los presupuestos ya que se da por sentado que una parte de la previsión no se ejecutará -este año se estima que no se llegará a utilizar un 3,4% de la previsión-. Estos son los detalles de la respuesta recibida el pasado jueves.

Devolución de subvenciones y facturas en el cajón

En cuanto a las subvenciones que debe devolver por actuaciones no ejecutadas en anteriores mandatos (fundamentalmente los fondos Reindus que Pilar Sánchez destinó a otros gastos), el Ayuntamiento tiene que reservar unos 2,1 millones de los que solo faltan por consignar unos 192.00 euros que ayer no se aclaró cómo se cubrirán. En cuanto a las facturas en el cajón, Hacienda reconoce el esfuerzo de haber reducido su importe (aún quedan en el debe unos 46 millones). Sin embargo, le advierte de que la bajada se debe a aspectos contables pues se han eliminado aquellas que están prescritas por no haber sido exigidas por sus beneficiarios en los últimos cuatro años o las que tenían las empresas municipales con el Ayuntamiento. Por ello, le insta a que haga una "política activa" para reducirlas y que no lo supedite a "regularizaciones de carácter contable".

3,2 millones de ingresos en 'stand by'

Aunque no oculta sus dudas, Hacienda considera que "pudiera haber alguna consistencia" en los argumentos esgrimidos por el ejecutivo para justificar los ingresos por IBI y el impuesto de circulación (IVTM), pero no comparte los que sustentan el IAE (Impuesto de Actividades Económicas), la plusvalía y el impuesto de construcciones. Por ello, le demanda que incluya en la memoria del prespuesto una justificación de estos ingresos y que declare la indisponibilidad de 1,8 millones por IAE e IVTM y de 2,2 millones por la plusvalía, unos cuatro millones que ayer el edil de Economía reduijo a 3,2 millones tras una nueva consulta a Hacienda.

Da por buena la reducción en los gastos

Finalmente, da por buena lla contención en los gastos de funcionamiento del Ayuntamiento, que se centró en señalar que si ha habido incremento es por medidas extraordinarias. Eso sí, le lanza una advertencia al ejecutivo: "La forma de presupuestación que realiza debe ser corregid, lo que se debería tener en cuenta en ejercicios posteriores, ya que deberían reconocerse en el prespuesto las obligaciones reconocidas contablemente en ejercicios anteriores, pero que se encuentran pendientes de aplicar al presupeusto, y debería elaborarse un presupuesto ajustado a la realidad del gasto que se va a atender en lugar de considerar un determinado grado de inejecución -sostiene que el 3,4% de los gastos no se ejecutará "sin precisar las razones"-.