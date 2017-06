"Hacienda ya no tiene nada para poner reparos al presupuesto"

La alcaldesa, Mamen Sánchez, volvió a mostrarse confiada en que la próxima semana recibirá una respuesta positiva del Ministerio de Hacienda para que el presupuesto municipal pueda entrar en vigor en las próximas semanas. Al referirse sobre la reunión mantenida el jueves en Madrid con técnicos de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, la regidora se mostró tajante: "El Ministerio ya no tiene nada para poner reparos al presupuesto".

Se espera que a principios de la próxima semana haya una respuesta a las alegaciones que presentó el Ayuntamiento tras el informe del Ministerio de Hacienda donde cuestionaba la previsión de ingresos, advertía de que no estaban cubiertas con crédito algunas obligaciones -como las facturas sin consignación presupuestaria o la devolución de una serie de subvenciones- y que no se cumplía el compromiso de reducir los gastos de personal y de funcionamiento del Ayuntamiento. Al ser preguntada por este asunto durante una visita a la laguna de Torrox, la regidora indicó que los representantes del Ministerio no le han demandado documentación complementaria a la ya entregada. "No nos han mandado más tarea", dijo. La alcaldesa incidió en la objetividad de los importes incluidos en la previsión de ingresos y gastos al estar basados en criterios técnicos. "Yo quiero agradecer a todos los técnicos municipales que han dicho que el presupuesto está bien y han dado su firma para certificarlo", dijo. Por ello, enfatizó que la administración central, a su entender, ya no puede albergar "ninguna duda" sobre la previsión contable. Ahora bien, y tal y como explicó Sánchez, se está a la espera de respuesta ya que en la reunión no hubo ningún representante "político" sino que fueron técnicos de la Secretaría los que recibieron el nuevo paquete de documentación de manos del ejecutivo.

El Ministerio se ha comprometido a responder a principios de la próxima semanaGanemos aplaude al ejecutivo que defienda el presupuesto con informes técnicos

Mientras tanto, Ganemos Jerez, cuyas ediles Maribel Ripalda y Kika González acudieron también a la reunión en Madrid, destacaron la labor del gobierno local ya que "hizo lo que tiene obligación de hacer: defender el presupuesto con informes y documentación, justificando las alegaciones y teniendo en cuenta la exigencia que ya hizo la agrupación de electores de no tomar medidas traumáticas". Ganemos aprovechó para volver a denunciar la denominada 'Ley Montoro' -es la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, que data de 2013 y que contempla medidas para evitar desequilibrios financieros en los ayuntamientos- ya que entiende que las entidades municipales "están acudiendo al Ministerio para rogarles incumplir sus estrictas e inasumibles exigencias". "La ley no trata de encontrar soluciones por el bienestar de los ayuntamientos sino que se rige por duras medidas de austeridad que requieren importantes recortes que alivien las cuentas, pensando más en cuadrar los números que en las necesidades de nuestra ciudad y nuestra gente", dijo la agrupación de electores en un comunicado.

Sobre la reunión, Ganemos consideró que hay que ser "prudentes". "El Ministerio de Hacienda, si es flexible y tiene empatía con la difícil situación de nuestra ciudad y el legado que hemos recibido, debería aprobar y dar el visto bueno al presupuesto del 2017. Es lo mejor para todas las partes", concluyó.

En la reunión celebrada el jueves, el gobierno insistió en defender el documento aprobado por el pleno en el mes de abril con nuevos informes técnicos que refrendan los números aportados con informes técnicos complementarios basados en cuatro líneas: la justificación de los ingresos estimados incluyendo, incluso, un ligero incremento; la notable reducción de las facturas sin consignación presupuestaria; la contención de los gastos de funcionamiento del Ayuntamiento y la garantía de que habrá crédito suficiente para cubrir la devolución de subvenciones. En la reunión celebrada la pasada semana, ya se aportó justificación de la reducción del coste de la plantilla municipal.