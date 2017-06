Hacienda da su visto bueno al presupuesto del Ayuntamiento

"Hacienda ya no tiene nada para poner reparos al presupuesto". Así de contundente se mostró el pasado viernes la alcaldesa Mamen Sánchez, tras mantener una segunda reunión con técnicos de Hacienda para defender el presupuesto municipal. Dos encuentros en Madrid entre el Ayuntamiento y el Ministerio -y numerosos enfrentamientos dialécticos y públicos- han sido suficientes para que Jerez pueda contar, por fin, con un presupuesto en vigor antes de final de año como venía ocurriendo últimamente.

El propio Ministerio de Hacienda informó ayer "favorablemente" del proyecto de presupuesto municipal del Ayuntamiento de Jerez para el año 2017 "una vez analizada la documentación presentada por el Consistorio", según indicaron a Europa Press fuentes del Ministerio. Cabe recordar que tras el informe emitido por la Secretaría de Estado de Hacienda sobre el presupuesto, el Ayuntamiento de Jerez y el Ministerio habían celebrado dos reuniones para presentar alegaciones y documentación con respecto a ese informe. De este modo, ayer explicaron que una vez que el Ministerio de Hacienda "ha analizado y estudiado las alegaciones y la documentación aportada por el Ayuntamiento", ha aceptado "prácticamente todas las alegaciones", por lo que el Consistorio jerezano solo debe modificar un par de "observaciones menores". A pesar de las críticas a lo largo de la negociación en este mes de junio, Hacienda destacó ayer el "buen entendimiento" con el Ayuntamiento de Jerez y el "buen ánimo" de las dos administraciones para llegar a un acuerdo.

Las reuniones entre Ayuntamiento y Ministerio se produjeron después de que el informe emitido, el 29 de mayo, por la Secretaría de Estado de Hacienda señalara que para la aprobación del presupuesto tenía que llevar a cabo una reducción de 8,6 millones de euros entre los capítulos 1 (Personal) y 2 (Servicios). Además, el gobierno local elevó a 89 millones la reducción que exigía el Ministerio tras analizar Intervención las medidas del informe.

No obstante, tanto la alcaldesa como el delegado de Economía, Santiago Galván, defendieron en todo momento que el Ayuntamiento estaba cumpliendo con las exigencias del plan de ajuste, como una reducción en seis millones en el capítulo de personal.

Por todo ello, la regidora Mamen Sánchez mostró ayer su satisfacción tras conocer que Hacienda había dado finalmente el visto bueno al presupuesto, para su aprobación definitiva en un pleno que el gobierno local espera poder celebrar a la mayor brevedad posible. Sin embargo, lamentó que "nosotros nos hemos enterado antes por una nota de prensa que por ver el propio documento, no entendemos estas formas de comunicarse pero no es la primera vez que hay filtración". A la espera de analizar el documento del Ministerio de forma detenida, Sánchez resumió ayer que "en el primer documento nos pidieron un recorte de 90 millones de euros y en este nos piden que declaremos no disponibles 4 millones de euros". Así las cosas, la regidora socialista aseguró que con la aprobación de Hacienda "se demuestra que habíamos hecho un trabajo y que nuestros presupuestos estaban bien". "Es una pena que hayamos perdido tres meses en tener que justificar un presupuesto cuando yo creo que las autonomías de los ayuntamientos tienen que estar por encima de ese tema pero bueno...", añadió.

Del mismo modo, Sánchez aseguró que el presupuesto "desde nuestro punto de vista está suficientemente justificado" pero el Ministerio "dice que los ingresos son hipotéticos, que los declaremos no disponibles y conforme vayamos obteniendo esos ingresos ejecutemos esas cosas. El presupuesto siempre viene con ingresos que no son reales, los ingresos reales son las ejecuciones presupuestarias pero bueno, no vamos a discutir más, aceptaremos pulpo como animal de compañía. Esta ciudad necesita ya sus presupuestos". Por ello, avanzó que hoy viernes comenzarán a trabajar de nuevo el documento con los grupos de la oposición "para buscar esos 4 millones no disponibles e intentaremos que no afecte a ninguna inversión ni a ningún recorte del tema de salarios de personal".

Por su parte, Santiago Galván se refirió a un segundo aspecto del nuevo informe favorable del Ministerio. "En los ingresos indebidos Hacienda nos pedía una justificación de 2 millones por subvenciones, no ejecutadas por el PP, como son las guarderías y el centro de la Juventud. Ya habíamos justificado el 95% y nos han pedido ahora el 5% adicional, por lo que tenemos que buscar esos 192.000 euros", señaló. Aun así, Galván hizo hincapié en que "una cosa importante del informe es que se constata que hemos hecho el trabajo, porque en los gastos de funcionamiento le hemos podido demostrar que nosotros sí habíamos hecho la reducción del 5%. Este gobierno socialista sí la ha llevado a cabo pero no la llevó a cabo el PP". "Creo que es importante destacarlo porque entendíamos que era una ataque a los servicios básicos de la ciudadanía y a la plantilla municipal y hoy hemos tenido la oportunidad de demostrar que hemos hecho la tarea en ese sentido", concluyó el delegado, añadiendo que es "muy positivo la ciudad vaya a tener unos presupuestos inversores después de muchos años". A partir de ahora "hay que llevar a pleno el documento con estas alegaciones para su aprobación lo más pronto posible", detalló Galván.

los cuatro millones

En el nuevo informe de Hacienda, tal como detalló ayer la alcaldesa, se pide que se declaren no disponibles 4 millones de euros. En concreto, en el Ministerio señala en su informe que el Ayuntamiento deberá declarar "inicialmente indisponibles créditos por importe de 1,8 millones por el diferencial entre las previsiones recogidas en el proyecto del presupuesto de ingreso por el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) y por el IVTM ( Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) sobre las previsiones justificadas mediante los informes aportados". Además, Hacienda detalla que idéntica medida deberá aplicar el Ayuntamiento por el diferencial entre las previsiones recogidas en el proyecto del presupuesto y la media de ingresos por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de los dos ejercicios anteriores por importe de 2,2 millones. No obstante, Hacienda aclara que ambas medidas "se levantarían por la corporación local según se vayan cumpliendo las estimaciones incluidas en el presupuesto durante su ejecución".